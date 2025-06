Un CEO ha aconsejado a la Gen Z qué hacer para sobrevivir a la IA: pasar de trabajos de oficina a las cajas y al cara a cara

El director ejecutivo de la firma Lowe, Marvin Ellison, está seguro de que los empleos corporativos corren mayor riesgo de desaparecer a causa de la IA que los trabajos de primera línea, los destinados al contacto humano. La empresa que dirige desde hace varios años gestionar una cadena de tiendas minoristas en Estados Unidos y también tiene presencia en Canadá y México.

Y, por su experiencia en el sector, ha podido ver que existe una demanda insatisfecha de oficios cualificados y empleos de atención al cliente. "La IA no va a arreglar un agujero en tu techo", declaró en un foro Empresarial en Washington D.C. También dio más ideas de profesiones que cree que perdurarán sin problemas ya que la IA "no va a solucionar un problema eléctrico en tu casa. No va a evitar que tu calentador de agua gotee".

En el país de origen de este CEO, efectivamente, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estimó en abril que había casi un cuarto de millón de vacantes en el sector de la construcción y 381.000 en el de la manufactura. Ellison afirmó que los empleos de primera línea, ya sea en una obra de construcción o atendiendo en tiendas como las de su empresa, serían de los últimos en verse afectados por la IA.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Los empleos mejor pagados, los hará la IA

El hombre explica que cuando conoce a gente joven que le cuentan que tienen interés en profesiones de oficina su consejo es: "mantente lo más cerca posible de la caja registradora, cerca de los clientes, porque ahí siempre tendrás oportunidades de crecimiento profesional".

Al mismo tiempo, con esto es imposible no pensar que estos empleos están normalmente peor pagados y, de hecho, ya hay estudios que han advertido que GPT-4 y ChatGPT pueden acabar con millones de empleos, sobre todo los mejor pagados o los que requieren estudios.

También se le olvida aquí que desde hace ya tiempo en los supermercados la gente puede usar las cajas de autocobro y que incluso, empresas como Amazon ya han mostrado tiendas en donde ni una sola persona atiende (aunque muchas a distancia supervisan).

Los creadores de las grandes IA también creen que no podrá acabar con ciertas profesiones manuales muy necesarias, como menciona el CEO de Lowe como: Instaladores y reparadores de líneas eléctricas; instaladores de suelos, excepto moqueta, madera y baldosas duras; o ayudantes de albañiles, canteros y colocadores de baldosas y mármol, ente otras.

Los comentarios de Ellison se produjeron poco después de que el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​publicara un memorando en el que afirmaba que el gigante tecnológico probablemente "reduciría" su plantilla de oficinistas en los próximos años debido a la IA.

Imagen | Foto de Patrick Tomasso en Unsplash

En Genbeta | El CEO de Amazon está tan cansado de jefes que acaparan responsabilidades que decidió darlas a quienes realmente hacen el trabajo

En Genbeta | "El trabajo híbrido es solo la ilusión de poder escoger": la ex líder de trabajo en remoto de Meta es muy crítica con la oficina