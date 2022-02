Amazon Go llegará a España en menos de dos años, y con ello, el supermercado sin cajeros

Amazon Go tiene planes de aterrizar en España, Italia y Alemania entre el año 2023 y el 2024, según información que ha publicado hoy Info Retail. Este modelo de tiendas que arrancó en Estados Unidos en 2016 destaca porque no tiene cajeros y usa avanzadas tecnologías para sustituir esta pieza tan esencial para realizar los pagos tradicionalmente.

Básicamente, coges lo que quieres y te vas. Amazon tiene sus tiendas Go equipadas con un sistema de visión artificial, sensores y aprendizaje automático. Eso, junto con el móvil de los clientes consigue detectar lo que compramos y lo cobra luego online. No es necesario llevar efectivo a la tienda, no lo necesitamos, todo se hace a través de nuestra cuenta de Amazon. Necesitas tenerla para entrar puesto que te pedirán escanear un código QR en la entrada.

Nuestros compañeros de Xataka han contactado a Amazon para conocer más sobre estos planes, pero la empresa con sede en Seattle ha preferido no hacer comentarios sobre cuándo realmente llegarán y a dónde.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

"Just walk out" es su mecanismo de compra

El mecanismo de compra es lo que Amazon denomina 'Just Walk Out'. Tú vas comprando y el sistema va asociando esos productos a tu cuenta. Un compañero visitó una de estas tiendas en Estados Unidos y la principal queja es que no sabes si Amazon te va registrando correctamente los productos que coges tú. Hasta 12 minutos después de salir no recibió un ticket con la lista de su compra. Si hay quejas o reclamaciones eso es un fastidio. Habrá que ver si cuando llegue Amazon Go a España, este escollo ya esté solucionado.

Pese a denominarse como "tiendas sin cajeros", sí hay algunos empleados que tiene funciones como ver si quien accede a la zona de bebidas alcohólicas es mayor de edad y cocinar los platos preparados.