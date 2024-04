Las tiendas 100% automatizadas de Amazon no lo eran tanto. La realidad es que 1.000 trabajadores en la India revisaban las compras

Quizás recuerdes que, en 2016, Amazon mostraba al mundo su novedoso sistema de pago en sus supermercados físicos. Éste requería de múltiples sensores y cámaras para que los clientes pudieran coger lo que quisieran de la tienda y salir sin rendir cuentas, haciéndose el cargo automáticamente desde la cuenta de Amazon. Para ello, el cliente únicamente debía escanear un código QR antes de empezar a comprar.

La compañía comenzó a abrir varias de estas tiendas a modo de prueba en Estados Unidos, mostrando cómo un supermercado de estas características podía funcionar sin empleados en la caja a través de este novedoso sistema. Ahora, el medio The Information, asegura que Amazon está retirando estos sistemas.

El sistema de pago automático de Amazon será sustituido por carritos de compra con escáner

Sus sistemas ‘Just Walk Out’ se encontraban en más de la mitad de las tiendas Amazon Fresh en Estados Unidos y en tiendas Amazon Go. Estos serán sustituidos por carritos de compra con escáneres y pantallas táctiles para pagar justo al coger el producto. La compañía quiere expandir su negocio con más tiendas Amazon Fresh y éstas llegarán equipadas con dicha tecnología.

Las tiendas equipadas con ‘Just Walk Out’ están repletas de cámaras y sensores. Estas son capaces de detectar cuándo cogemos un objeto de la tienda y cuándo salimos de la tienda con él. Si decidíamos devolverlo al instante, también se detectaba. Según Amazon esta tecnología era capaz de detectar a los compradores sin recopilar ni utilizar su información biométrica.

A pesar de que ‘Just Walk Out’ parecía un sistema 100% autónomo, según afirma The Information, requería del trabajo de más de 1.000 personas en la India para supervisar las cámaras y anotar imágenes de vídeos para garantizar que el sistema era efectivo. 700 de 1.000 compras con Just Walk Out requerían de supervisión humana, según afirmaba el medio en 2022. No obstante, la compañía difiere de este dato. Y es que según Amazon, indican que tan solo "una pequeña minoría" de compras no pueden determinarse tan solo con la IA.

"El papel principal de nuestros asociados de datos de aprendizaje automático es anotar imágenes de vídeo, lo que es necesario para mejorar continuamente la potencia del modelo de aprendizaje automático subyacente”, comentaba un portavoz de Amazon al medio Gizmodo.

Amazon adquirió la cadena de supermercados Whole Foods allá por 2017. Sin embargo, tras ello, la compañía no ha conseguido dominar el sector del comercio minorista. Actualmente hay más de 40 tiendas Amazon Fresh en Estados Unidos, así como varias también en otros territorios internacionales como Reino Unido, Alemania, Italia y más. Con el tiempo, Amazon cerró sus demás comercios para centrarse en la expansión de sus tiendas Amazon Fresh y mantener además Amazon Go. En un pequeño porcentaje de ambas tiendas se seguirá utilizando el sistema Just Walk Out, aunque no es un sistema obligatorio para el cliente.

Los Dash Carts de Amazon tienen la ventaja de poder pagar instantáneamente mientras cogemos el producto y lo metemos en la cesta. Además de ello, Amazon también mantendrá su sistema de escáner de la palma de la mano para que los clientes puedan iniciar sesión y pagar fácilmente a través de sus cuentas de Amazon.

Este remedio es mucho más simple que su sistema de cámaras y sensores con inteligencia artificial, aunque desde luego bastante más económico. En España esto todavía no es una realidad, aunque Amazon tiene importantes planes de expansión de sus tiendas Amazon Go para España, Italia y Alemania. En teoría, Amazon Go debería llegar a España este mismo año. Sin embargo, todavía no hay demasiados detalles al respecto.

