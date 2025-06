En 1989 hackearon la NASA con un mensaje que sembró la semilla del hacktivismo. Nunca arrestaron a los responsables

En octubre de 1989, la NASA sufrió su primer ataque informático de gran alcance. Un gusano conocido como WANK, acrónimo de Worms Against Nuclear Killers. Este ataque no fue un fallo técnico accidental, sino una acción de hacktivismo: un ciberataque con motivación política para protestar contra el uso de energía nuclear en el programa espacial.

El 16 de octubre, pocos días antes del lanzamiento de la sonda Galileo, los ordenadores del Centro Goddard de la NASA mostraban en lugar de su pantalla habitual un mensaje que decía: "Your system has been officially WANKed. You talk of times of peace for all, and then prepare for war". En español: "Tu sistema ha sido oficialmente WANKeado (juego de palabras con 'wank', que en inglés significa 'hacerse una paja'). Habláis de tiempos de paz para todos, y luego os preparáis para la guerra".

Un mensaje que sembró la semilla del hacktivismo a gran escala

El mensaje generó una gran alarma entre los técnicos, quienes incluso llegaron a formatear discos enteros por la confusión. Sin embargo, el gusano no dañaba archivos ni datos, sino que se limitaba a mostrar el mensaje de protesta.

Imagen: NASA

El gusano se propagaba a través de sistemas DEC VMS conectados mediante la red DECnet, muy utilizadas entonces por agencias gubernamentales y científicas. Infectó no solo sistemas de la NASA, sino también del Departamento de Energía de Estados Unidos, el CERN en Europa y otros centros de investigación. Utilizaba contraseñas débiles y se replicaba aprovechando cuentas de usuario comunes, lo que facilitó su expansión rápida.

Tras detectarse la infección, apareció una segunda versión del gusano, conocida como OILZ, que corregía errores y modificaba contraseñas en los sistemas afectados. Para hacer frente al ataque, expertos en ciberseguridad desarrollaron contramedidas que engañaban al gusano haciéndole creer que ya estaba presente en el sistema, lo que provocaba que se autodestruyera. A pesar de estas medidas, la limpieza completa de las redes afectadas llevó varias semanas.

Aunque el gusano no causó daños técnicos graves, sí provocó un impacto psicológico y operativo considerable. Algunos sistemas fueron destruidos por error y la NASA estimó costes significativos en tiempo y recursos. Algunos estiman que fueron más de 500.000 dólares de la época en daños. Más allá del aspecto económico, fue un episodio que sembró el pánico ante los ciberataques a gran escala de manera temprana, ya que por aquella época comenzaban a asomar los primeros documentados.

La policía federal australiana sospechaba que detrás del gusano WANK estaban un par de hackers australianos conocidos como Electron y Phoenix, integrantes del colectivo The Realm en Melbourne. Diversos indicios apuntaban a un origen australiano del ataque. Nunca hubo arrestos oficiales relacionados con el ataque, y aunque se ha especulado sobre la posible participación de figuras como Julian Assange, no existe ninguna prueba confirmada.

Este episodio es especialmente relevante porque fue uno de los primeros casos documentados de hacktivismo, ya que se trataba de un ciberataque con un mensaje ideológico explícito. A raíz de este ataque, la NASA y otras instituciones se vieron obligadas a mejorar sus protocolos de seguridad y a crear mecanismos para detectar y responder a intrusiones informáticas. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que esos mecanismos son igualmente vulnerables.

Imagen de portada | CyberTap

En Genbeta | Recibí phishing en mi e-mail a través de la cuenta oficial de Booking. Así fue como me di cuenta que mi hotel había sido hackeado