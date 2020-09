iOS 14 permite personalizar los iconos de las aplicaciones del iPhone, y el estilo de Windows 95 reina en ellos tras 25 años

iOS 14 llegó la semana pasada y, como ocurre con cualquier nuevo sistema operativo, la gente está tratando de exprimir todas las áreas que puedan ser novedad. Gracias a la aplicación de automatización 'Atajos', que Apple distribuye con su sistema desde iOS 12, es posible crear una especie de acceso directo a una aplicación, cambiando su nombre e icono.

En este sentido, y con la llegada de widgets a la pantalla de Inicio de iOS 14, Twitter y otras redes sociales se han llenado de personalizaciones. Por una parte gustan, y por otra parte se ha desatado la polémica sobre si Apple debería permitir que su inmaculado sistema operativo se pueda modificar así.

De entre las personalizaciones más destacadas están las de Windows 95. En una era en la que la estética dominante no se parece en nada a aquella que Microsoft heredó en parte de Windows 3.11 hace 25 años, el regreso a lo antiguo parece gustar mucho.

Las personas que han personalizado su iPhone a lo Windows 95 tienen pantallas de Inicio de las que llaman mucho la atención, sobre todo por lo que sigue gustando aquel estilo gráfico y los detalles que esconde. Sin embargo, también resultan muy chocantes frente al diseño plano imperante, o híbrido que ha llegado a iOS 14 y macOS Big Sur.

Using Shortcuts to change up icons will probably be the next big iOS thing. Feels like MySpace days all over again. pic.twitter.com/z8ZmZeIUdD