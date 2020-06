Apple va a conseguir con macOS Big Sur en meses lo que Microsoft no ha logrado con Windows 10 en 5 años

Llevo dos días probando macOS Big Sur versión 11.0 beta, y lo que veo a nivel estético no me enamora, por el momento. Soy muy fan de la estética clásica de Mac OS X, de Aqua y del metal cepillado del que han sido herederos todos los sistemas hasta 2019, con macOS Catalina.

Con Big Sur todo eso cambia. El gris de las ventanas se convierte en un blanco que, para mí, es demasiado blanco. Las similitudes con lo que hemos visto en iOS desde iOS 7 son mucho más grandes que antes, dando más sensación de ecosistema unificado. Probablemente es cuestión de acostumbrarse, pero de momento no me gusta tanto protagonismo de lo claro, y he tenido que pasar al negro/gris que aporta el modo oscuro. Varios de los nuevos iconos, por ejemplo, me parecen feos.

Pero todo esto es algo tan subjetivo como el gusto de cada uno. A nivel de rediseño del sistema, y pese a que objetivamente hay que pulir detalles como los iconos, el sistema, para tratarse de una beta 1 transmite algo que Microsoft no ha logrado en 5 años de Windows 10 (y otros tantos de Windows 8): consistencia.

La consistencia en macOS Big Sur no es perfecta, pues como digo, hay cosas que pulir, pero está muy lejos de los problemas que arrastra el sistema de Microsoft desde su nacimiento en 2015. Microsoft ha ido mejorando en este sentido, e incluso presentó y está implementando Fluent, un lenguaje de diseño que personalmente me gusta más que cualquiera que haya implementado Apple recientemente.

Super annoyed by all of the different window heights of macOS BS. The new design, contrary to Apple's HIG, doesn't really consider visual consistency unfortunately.

FB7767338, if anyone in Apple cares. pic.twitter.com/12uOiOcrkY