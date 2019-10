macOS Catalina, análisis: de más a menos

Cuando compré un Macbook realmente nunca pensé en que iba a llegar el día en el que la lista de novedades y mejoras en una versión de Mac iba a parecer ser más corta que la lista de problemas, que esas cosas eran más de Windows, o eso es lo que dicen. Y así fue por un tiempo, con Sierra, High Sierra y Mojave tuve unas experiencias excelentes, y entonces en 2019 llegó Catalina.

macOS Catalina aterrizó hace apenas dos semanas y desde entonces Apple no ha lanzado solo una sino dos actualizaciones complementarias para corregir fallos y mejorar la estabilidad. Esta servidora instaló la actualización desde el primer momento, no sin haber antes comprobado que todas mis aplicaciones fuesen compatibles, ya que con Catalina muere el soporte a las apps de 32 bits, y durante este par de semanas de uso me ha quedado principalmente un sabor a decepción.

Hay una lista de potenciales problemas de los que es mejor estar al tanto antes de actualizar

Personalmente he tenido "suerte", problemas con Photoshop o Lightroom no he tenido, porque uso las versiones de 64 bits y no tengo instalado ningún plugin, no es el caso para mucha gente. Mi iCloud no dejó de sincronizarse de pronto, pero lo uso tan poco que quizás no noté si llegó a pasarme. La app Mail no perdió mis mensajes, pero es que tampoco uso ese cliente de correo porque existen mil y un mejores.

Yo sí tenía bastante espacio de almacenamiento en mi disco así que no tuve problemas de estabilidad a instalar, solo tuve que esperar dos horas más de lo que ya me parecía "normal" para que se instalara el nuevo sistema por alguna razón.

No experimentar ninguno de esos problemas puso mi atención en ir a buscar las novedades y ver cómo mejoraba mi experiencia con macOS tras instalar Catalina, y es aquí cuando llega la decepción, porque dependiendo del uso que le des a tu ordenador marca Apple y también del modelo, muchas de las novedades te van a saber a poco o nada.

Sidecar

Sidecar

Personalmente encuentro que Sidecar es el punto mas fuerte y destacable de esta actualización, con Catalina si tienes un iPad a mano puedes usarlo de forma muy sencilla como segunda pantalla de tu ordenador, e incluso como tableta para dibujar al estilo más puro de una Wacom.

Es sin duda una novedad que añade mucho valor al que tenga ambos dispositivos y la forma en la que Apple la ha implementado me parece de lujo. Lamentablemente teniendo "solo" un Macboook Air de 2017 y no uno de 2018, me quedo fuera de los dispositivos compatibles, y he aquí mi primera decepción ya que haberme gastado "solo" 1000 euros en un ordenador hace dos años no sea suficiente para disfrutar la función más interesante que ha llegado a macOS en unos cuantos años.

Seguiré usando mi iPad 2018 solo para leer cómics y manga. Al menos con iOS 13 puedes usarlo para jugar tus juegos de PS4, pero eso es otra historia.

Las pequeñas mejoras

La nueva app de Recordatorios es un buen añadido para la productividad

El resto de las cosas nuevas son más pequeñas actualizaciones de calidad de vida que grandes mejoras. Aplicaciones como Notas, Recordatorios y Fotos han recibido lavados de cara. Por ejemplo, Notas ahora tiene una interfaz mucho más visual para explorar las anotaciones, han añadido carpetas compartidas y mejor búsqueda.

Recordatorios de reescribió desde cero y es un buen complemento de productividad que ahora se incluye por defecto en el sistema, si ya usabas una app de terceros para esto puede que no te interese la de Apple, o puede que sí, es simple y útil, pero no es la mejor ahí fuera.

Fotos tiene nuevo diseño con vista previa más grande de las imágenes, live photos, y con una IA integrada que nos clasifica las fotografías por días, meses años, genera álbumes, destaca momentos importantes, identifica quién sale en las fotos, etc. Muy a lo Google Fotos.

El nuevo Fotos en macOS Catalina

Safari también ha recibido algunas mejoras: la nueva página de inicio incluye favoritos, sitios visitados con frecuencia y sugerencias de Siri. También recibirás avisos de contraseñas débiles, y no olvidemos la protección antirastreo.

Mail en 2019 ha añadido un botón para cancelar suscripciones, gracias, supongo. Ahora puedes bloquear también un remitente, y silenciar hilos de conversación.

Lo que se fue, lo que se dividió, lo que se fusionó, lo que se añadió

Informe del sistema en el que puedes comprobar cuáles de tus aplicaciones son de 64 bits

Con macOS Catalina se ha ido una cosa importante: el soporte para las aplicaciones de 32 bits. Sí, que Apple lleva años avisando de esto y que ha dado bastante tiempo para que los desarrolladores actualicen sus apps, pero en el planeta Tierra las cosas no funcionan solo porque Apple lo diga.

Esto puede llegar a ser un embudo muy importante para quienes dependan de software de 32 bits que no se ha actualizado o que no tenga planes de actualizarse. Hay usuarios que no se enteran de estas cosas y corren el riesgo de actualizar y romper sus apps y tener que darse un dolor de cabeza con el soporte.

Mientras la gente que depende de este tipo de software consigue una alternativa o recibe actualizaciones de sus proveedores, lo mejor es simplemente no actualizar, lo que reciben a cambio simplemente no vale la pena. No hay absolutamente nada de malo con permanecer un tiempo más en los Sierra o Mojave.

La nueva app Música que se ha separado de iTunes

Otro que se fue es iTunes, que ya no es una app sino tres. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo bueno es que al menos en teoría y a simple vista, son tres apps más livianas y enfocadas que el elefante todo el uno en el que se había convertido iTunes.

Música, Podcasts y Apple TV son aplicaciones que lucen bien y funcionan bien, aunque a algunos no nos importe porque igual no las usamos, ahora tenemos tres apps estorbando en lugar de una. También es un cambio que puede confundir bastante a los usuarios menos al tanto de toda esta división cuya principal razón tiene más que ver con la apuesta de Apple por sus propios servicios de música y ahora de streaming de vídeo.

Ahora que iTunes se dividió, sus funciones de sincronización con iOS y iPadOS ahora se han ido al Finder, otra que puede causar confusiones si no le prestas atención a la ventanita informativa con las novedades que te pone Apple. Por otro lado, uno que en lugar de dividirse se fusionó, es "Buscar", ahora Buscar mi iPhone y Buscar a mis Amigos están combinadas en una sola app.

Nueva app Buscar en macOS Catalina

Además, ahora tienes búsqueda de dispositivos sin conexión con ayuda de otra persona. Por ejemplo, si marcas tu dispositivo como perdido y otro usuario de Apple pasa cerca de él, puede detectar la señal Bluetooth del dispositivo y enviarte su ubicación, incluso si no tienes WiFi. Apple dice que todos esos datos se cifran y son anónimos, y podrían salvarle el pellejo a más de uno.

Otro añadido interesante y útil es el Control por Voz, una forma totalmente nueva de controlar todo tu Mac solo con la voz, con dictado preciso que usa el motor de reconocimiento de voz de Siri, con opciones para editar texto, añadir palabras personalizadas, mezcla de comandos y dictado, y navegación completa por apps usando solo tu voz. Es un gran salto en accesibilidad.

Tiempo de uso en macOS Catalina

También tenemos una nueva herramienta llamada Tiempo de uso en las preferencias del sistema, con informes detallados sobre el uso que haces de tu ordenador y cómo distribuyes el tiempo entre tus aplicaciones. Además que permite establecer límites de uso y restringir apps.

Ah, y otra cosa que se añadió es mayor seguridad con un Gatekeeper mejorado, aunque a cambio de esto tenemos que lidiar con aprobar mil y una solicitudes de permisos de cada aplicación que tenemos, una y otra vez, y otra vez hasta que nos salgan canas.

Imagen vía tylerhall

De ahí que haya quien esté diciendo que Catalina es el Windows Vista de Apple.

Proyecto Catalyst

A Catalyst le dedico un apartado diferente y no un espacio en lo que se "añadió" porque a pesar de que con Catalina ahora es técnicamente posible tener aplicaciones creadas para iOS en macOS, el proyecto está muy verde. De momento es más una promesa que una realidad.

Catalyst es una función con mucho potencial, los desarrolladores pueden elegir traer fácilmente sus apps ya preparadas para un iPad a macOS y esto podría engordar mucho la biblioteca de apps de tu Mac con nuevas apps nativas.

Podríamos empezar a disfrutar en macOS de menos webapps basadas en Electron que aparecen hasta en la sopa y se comen toda tu RAM, y empezar a recibir más y mejores apps nativas. Pero, también podría pasar que lo tengamos sean un montón de apps de iPad no optimizadas realmente para el escritorio. Solo el tiempo nos dirá si Catalyst es un éxito o no.

Menos por más

A grandes rasgos realmente no parece mucho lo que se obtiene de actualizar a Catalina, y de ahí mi sensación de decepción. Por supuesto, esta experiencia puede variar bastante si has comprado todos los "DLC" de Apple. Por ejemplo, si tienes un MacBook Pro más nuevo y puedes disfrutar de Sidecar, has obtenido más valor.

Si además tienes un Apple Watch podrías disfrutar de pulsar dos veces el botón lateral del Apple Watch para autenticarte en el Mac, o para desbloquear notas, aprobar instalaciones de apps, desbloquear ajustes en Preferencias del Sistema y modificar archivos raíz.

El 1 de noviembre llega Apple TV+ y ahí cobrará más importancia su nueva app separada de iTunes

Las novedades tampoco te van a saber a mucho dependiendo de cómo uses tu Mac y que otros dispositivos de Apple tengas

Si eres usuario de Apple Music ahora tienes una app dedicada para tu música que está menos cargada. Si piensas en unirte a Apple TV+, su nueva app es otro excelente añadido. O incluso si solo vas a usar Apple TV Channels, o cualquier otro de sus servicios.

Si eres usuario de iPhone la continuidad con macOS está mejor que nunca. Así que en realidad la experiencia macOS de mejor calidad no se obtiene cuando compras un ordenador de Apple sino cuántos más dispositivos y servicios de la empresa tengas.

macOS Catalina: la opinión de Genbeta

Si tienes una colección de cajas como esta tu experiencia será mucho mejor

A todo esto ni siquiera he mencionado que con Catalina he empezado a experimentar glitches gráficos bastante molestos, si por alguna razón descabellada se me ocurre usar Split View, varias veces me ha pasado que mi pantalla se congela por completo.

Tras actualizar notaba el sistema más lento que Mojave, al ver el monitor de sistema encontré que el consumo de recursos era más elevado con las mismas apps de siempre, más uso del CPU, más RAM consumida, ordenador más lento, batería que dura menos. Esto se ha aliviado un poco con la primera actualización complementaria, pero aún se siente menos fluido que Mojave.

Una de mis apps imprescindibles, SwitchResX ha dejado de funcionar con Catalina, esto no es culpa de Apple, técnicamente ellos no tienen la "culpa" de no soportar la salida de vídeo a mi monitor externo de 2560x1080 pixeles de resolución, y que la única app que me solventa el problema haya dejado de funcionar con su actualización. Pero para mi es la razón principal por la que volveré a Mojave.

Y justo hablando de Mojave, con aquella actualización dije que en ese momento macOS era un sistema casi perfecto si dependes totalmente de un solo ecosistema, es decir, el ecosistema Apple. Con Catalina eso es más cierto que nunca. Apple parece no querer tener mucho que ver con los usuarios que usen Android, o Spotify, o incluso sus equipos más viejos.

No todos los usuarios de macOS serán tratados como iguales

Con Catalina se siente más que nunca que no querer comprar todo lo que Apple vende es ser un usuario de segunda clase. La mitad de las "novedades" están directamente relacionadas a un servicio extra de pago o a un dispositivo diferente de calidad "Premium". Y es genial para el que vive de cabeza en ese ecosistema y tiene todos los cacharros de la marca, pero para el que solo tiene uno o hasta dos, la experiencia se queda coja.

También me parece bastante inaceptable que Apple a estas alturas despliegue una actualización con tantos problemas teniendo una linea de productos bastante uniforme y de la que tienen absoluto control. Esto no es Windows en donde hay miles y miles de configuraciones ahí fuera de las que Microsoft no tiene ni idea, es un sistema con un cuota de mercado ínfima en comparación, completamente cerrado, exclusivo del hardware que la empresa fabrica, y que aún así sale del horno borrando emails y rompiendo cosas.

Catalina está muy lejos de ser un sistema operativo malo, macOS en general ofrece una excelente experiencia de usuario la mayoría del tiempo. Pero esta actualización ha sido de verdad ha sido decepcionante.