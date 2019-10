Todas las funciones de macOS Catalina que puedes aprovechar para ser más productivo

La versión más reciente del sistema operativo de escritorio de Apple ya está entre nosotros. macOS Catalina trae consigo una amplia gama de novedades entre las que se encuentran unas cuantas orientadas a la productividad personal.

Pero esas no son las únicas cosas que puedes aprovechar en macOS para mejorar tu flujo de trabajo, ser más eficiente, gestionar tu tiempo, o simplemente hacerte la vida más fácil frente al ordenador. Por ello en Genbeta hoy vamos a aprovechar para mostrarte todas las funciones de Mac de las que te puedes valer para ser más productivo.

Sidecar

Foto de Applesfera

Esta es una novedad de Catalina, pero es sin dudas una de las mejores funciones que han añadido en años. Con Sidecar puedes convertir tu iPad en una segunda pantalla para tu Mac. Y no solo eso, también puedes usar el iPad como una tableta gráfica para escribir o dibujar directamente en el Mac.

Esa extensión de espacio puede hacer maravillas para agrandar tu escritorio o simplemente para mantener al frente alguna ventana o aplicación que quieras monitorizar constantemente sin tener que minimizar el área de trabajo actual en tu pantalla principal.

Es muy sencilla de usar, solo tienes que conectar el iPad a través de un cable Lightning o USB-C , o incluso de forma inalámbrica. Asegúrate de revisar antes la lista de dispositivos compatibles.

Mission Control

Mission Control en macOS

Si no tienes una pantalla extra a la que extender tu espacio de trabajo siempre puedes usar Mission Control para crear escritorios virtuales. Personalmente encuentro esta función indispensable en cualquier sistema operativo que use, no solo por la extensión virtual de espacio sino por el orden que nos puede ayudar a lograr.

Puedes abrir Mission Control en tu Mac presionando CTRL + Flecha arriba, deslizando con cuatro dedos hacia arriba en el touchpad, o presionando el botón especial de Mission Control en el teclado o la touchbar.

Añadir escritorios virtuales en macOS

Al abrir Mission Control verás todas tus ventanas abiertas en ese momento, y podrás gestionarlas fácilmente. Sin embargo, lo mejor de Mission Control lo encuentras arriba, ahí puedes añadir áreas de trabajo adicionales y mover ventanas hacia ellas.

De hecho, al maximizar cualquier ventana a pantalla completa esta automáticamente pasa a tener su propio escritorio en Mission Control, por lo que puede resultar muy sencillo simplemente arrastrar cuatro dedos a la izquierda o derecha para cambiar entre escritorios virtuales rápidamente.

Atajos de teclado

En macOS hay muchísimas cosas que puedes hacer con tan solo presionar una combinación de atajos de teclado, aprenderte al menos una batería básica de ellos puede ahorrarte mucho tiempo en tus tareas y hacer más fluido tu uso del sistema operativo.

Algunos de los que considero esenciales son estos:

Spotlight en macOS

⌘ + barra de espacio: abre Spotlight y desde la búsqueda puedes escribir el nombre de cualquier app para lanzarla directamente o buscar entre tus documentos, archivos, fotos, definir una palabra con el diccionario, buscar en la web, etc. Todo sin tener que ir al Finder o al navegador web.

⌘ + M: minimiza la ventana actual

⌘ + ctrl + F: cambia la aplicación a pantalla completa y la traslada a un nuevo escritorio virtual, presiona la misma combinación otra vez par restaurar la ventana al tamaño anterior.

⌘ + H: esconde la aplicación que tienes al frente y ⌘ + ⌥ + H esconde todas las apps menos la que tienes al frente.

⌘ + W: cierra la ventana que tienes al frente.

⌥ + ⌘ + esc: cierra una aplicación de forma forzada, muy útil cuando cualquier app deja de funcionar o no responde

Quick Look en macOS

⌘ + Y: abre Quick Look o la vista previa del archivo seleccionado, también puedes simplemente presionar la barra de espacio. Además, si seleccionas varios archivos y luego presionas ⌥ + ⌘ + Y verás una presentación a pantalla completa con la vista previa de los archivos seleccionados. También puedes hacer click en el icono con seis cuadros tras seleccionar la vista previa de varios archivos y los verás todos en una cuadricula grande.

⌘ + ,: abre las preferencias de la aplicación que tienes al frente, mucho más rápido que navegar entre menús.

⌘ + ctrl + barra de espacio: abre el selector de emojis desde el que puedes seleccionar cualquiera o hacer búsquedas 😙

Shfit + ⌘ + F: abre el Finder con todos los documentos modificados recientemente.

⌥ + ⌘ + L: abre la carpeta Descargas. Cambia la "L" por una "O" y se abre la carpeta Documentos.

Puedes revisar la enorme lista completa en la web de soporte de Apple.

Gestos

Si los atajos de teclado ya te dejan hacer cosas de forma muy veloz, los gestos del touchpad pueden sumarse a estos para volar por macOS con tan solo recordar algunas combinaciones de dedos y movimientos.

Activar arrastre en macOS

Una de las mejores opciones en cuanto a gestos no viene activa por defecto: el arrastre. Puedes ir a las Preferencias del sistema > Accesibilidad > Control con el puntero > Opciones del trackpad y Activar arrastre marcando la casilla correspondiente. Luego al lado selecciona Arrastrar con tres dedos.

Esto te dejará arrastrar cualquier elemento o ventana que tengas en pantalla con solo posarte sobre él y tocar el touchpad con tres dedos a la vez, puedes soltar el elemento simplemente levantando los dedos del touchpad.

También sirve para seleccionar texto en un documento y si luego haces un toque con esos tres dedos sobre la selección, puedes buscar información sobre esos datos dentro de macOS o en la web.

En macOS puedes ir atrás y adelante en pestañas del navegador o carpetas del Finder simplemente con arrastrar dos dedos sobre el touchpad a la derecha o a la izquierda para mostrar la página siguiente o la anterior.

Si quieres ver tus notificaciones solo tienes que arrastrar con dos dedos desde el borde derecho del touchpad hacia la izquierda. Si quieres ver el escritorio coloca tres dedos y el pulgar sobre el touchpad y luego sepáralos, vuelve a unirlos y traes todas las ventanas al frente o abres Launchpad.

Arrastra cuatro dedos hacia arriba y abres Mission Control, arrástralos hacia izquierda o derecha y cambias entre escritorios virtuales.

Misceláneos

En macOS Catalina desde las Preferecias de Sistema > Tiempo de uso puedes revisar el tiempo que has invertido en utilizar cada tipo de aplicaciones según categoría con informes detallados, e incluso puedes establecer límites.

En macOS puedes arrastrar un archivo compatible hacia cualquier aplicación de tu dock para abrirlos en ella de forma inmediata, por ejemplo, arrastra un PSD a Photoshop y lo puedes empezar a editar sin tener que navegar por menús o el Finder.

En Spotlight puedes convertir unidades directamente sin tener que ir al navegador. Por ejemplo, presiona ⌘ + barra de espacio y escribe algo como "100 libras a kilos" y el resultado aparecerá automáticamente, puedes hacerlo con todo tipo de unidades y monedas.

Para tomar una captura de pantalla de una sección específica siempre puedes presionar ⌘ + Shift + 4, pero si tienes macOS Mojave o superior, puedes presionar ⌘ + Shift + 5 para seleccionar entre más opciones, como capturar una ventana, la pantalla completa, o una sección, además de poder grabar la pantalla en video.

Usa Split View para acoplar ventanas a cada lado de la pantalla, similar a Windows Snap, aunque no tan fluído. Solo haz click izquierdo sobre el botón verde en los controles de ventana y mantenlo presionado unos segundos hasta que aparezca la opción para de ajustar ventana a la izquierda o derecha de la pantalla. Luego simplemente elige una ventana que acoplar al otro lado.

Puedes renombrar archivos en lote añadiendo nuevos nombres numerados automáticamente si los seleccionas todos en el Finder, luego haces click en el icono en forma de tuerca en la parte superior y en el menú de renombrar selecciona Formato. Añade el nombre base de los archivos en "Formato personalizado" y a la derecha el número por el que debe iniciar.

Aprovecha la renovada app de Recordatorios en macOS Catalina para configurar fácilmente tareas pendientes que recordar en varios intervalos de tiempo y crea cuantas listas necesites.

Prueba Automator para crear acciones automatizadas, como por ejemplo crear una carpeta que automáticmente cambie el formato de tus fotos.

Herramientas de terceros

Si bien macOS por sí solo hace mucho, hay algunas pequeñas herramientas de terceros que puedes añadir para mejorar aún más tu productividad. Entre mis favoritas se encuentran:

Pasta: un gestor de portapapeles gratuito que te hace mucho más fácil la tarea de copiar y pegar puesto que recuerda múltiples cosas que tienes en el historial del portapapeles en lugar de solo la última que copiaste, funciona no solo con texto sino con archivos e imágenes, además que te ofrece vista previa en su interfaz. Una alternativa a este completamente gratis pero menos pulida, es CopyClip.

Divvy: si bien split view te deja combinar un par de ventanas lado a lado para aprovechar mejor la pantalla, esto se queda muy corto, especialmente si estás acostumbrado a Windows o si tienes un monitor muy grande y ancho en el que cabe más.

Divvy te deja organizar ventanas por cuadrantes, le puedes asignar el atajo de teclado que quieras o incluso un botón de tu mouse si tienes múltiples. Una alternativa mucho más barata a este es Magnet.

Flotato