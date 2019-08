Flotato convierte cualquier sitio web en una app independiente para anclar a tu dock en macOS

Una gran cantidad de los sitios web modernos que usamos cumplen todos los requisitos de una aplicación web progresiva, y aunque en navegadores como Chrome o el Edge basado en Chromium es sumamente fácil instalarlas tanto en Windows como en macOS, estas siguen dependiendo de ese navegador específico.

Si eres usuario de macOS y quieres liberarte de las pestañas del navegador, anclar tus aplicaciones web favoritas al dock y ejecutarlas de forma independiente, Flotato te ofrece una excelente solución, que además consume menos memoria.

Flotato es completamente gratuita y sumamente fácil de usar. Si bien puedes crear tu propia webapp a partir de casi cualquier sitio web, el mismo Flotato incluye una buena lista de apps recomendadas que puedes instalar en un click.

Lista de apps de Flotato y app de Instagram para el escritorio de macOS creada con la herramienta

Todas las apps que instales con Flotato se van a tu lista de aplicaciones de macOS, y además tienen su propio icono personalizado que luce bastante bien en el dock.

En la ventana de apps de Flotato encuentras cosas conocidas que van desde Instagram (que te permite subir fotos directamente desde tu Mac), a Google Docs, YouTube y Office Online. Dependiendo de las funciones de cada webapp podrás disfrutar de notificaciones en el dock y otras cosas adicionales.

Cómo crear tu propia app

Si en la lista no aparece la app que te interesa, es lo de menos, puedes crear una a partir de cualquier URL. Por ejemplo, puedes crear una de Genbeta simplemente haciendo click en "Start" en el icono que dice "Make your own".

Esto abre un ventana emergente en la que solo tienes que introducir la dirección de la web, un nombre para tu app, y elegir entre la versión móvil o la de escritorio de la página. Cuando estés listo haz click en "Save to Applications" y la app aparecerá en tu lista de apps de Mac.

El icono de tu app dependerá del favicon del sitio web. Puedes ejecutarlo desde tu lista de app y anclarlo al dock si así lo deseas. Existe una versión llamada Flotato Pro para ejecutar muchas apps a la vez por un único pago de 20 dólares.