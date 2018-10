11 servicios y herramientas imprescindibles para trabajar desde casa

Una de las tendencias que se vienen observando en los últimos años es el trabajo desde casa. El potencial de Internet unido a las herramientas online permite que las funciones que hasta hace no tantos años se tenían que hacer en la oficina se puedan hacer desde la comodidad del hogar, y precisamente de estas herramientas vamos a hablar hoy.

En este artículo hemos recogido una serie de herramientas realmente útiles que merece la pena guardar en la barra de marcadores. Te ayudarán a mejorar tu flujo de trabajo, a no olvidar nada de lo que tengas pendiente y a mejorar la comunicación con tus clientes o compañeros de trabajo. Sin más dilación, vamos con ello.

Trello

Una de las herramientas imprescindibles a usar si trabajas desde casa (o si quieres ser más organizado) es Trello. Básicamente es una especie de redacción virtual en la que puedes organizar tus tareas en diferentes columnas. Simplemente debes crear un tablón ("Tareas", por ejemplo), y añadir tantos tablones como desees. Puedes empezar por "Pendiente", "En progreso", "A la espera" y "Listo".

Añade tus tareas, ponle etiquetas para diferenciarlas de un solo vistazo y ponte a trabajar. De esa forma siempre sabrás que tienes pendiente, qué tienes en marcha y que está a la espera de que tu jefe o cliente lo revise. En cada tarjeta puedes añadir comentarios, una checklist, archivos adjuntos, a otras personas... Tiene una versión de pago con funciones mejoradas, pero la versión gratuita es más que suficiente.

Una alternativa muy popular a Trello es Asana. Su funcionamiento es similar y también tiene versión gratuita.

Notion

Notion es algo más compleja, pero también más poderosa. Es como una navaja suiza con un montón de herramientas. Puedes crear listas de tareas, calendarios, notas, textos... Es una suite de opciones realmente completa que, aunque es un poco difícil de usar al principio, cuando la configuras a tu gusto se vuelve imprescindible. De nuevo, la versión gratuita es más que suficiente.

Wunderlist (o cualquier aplicación de listas)

Si Trello y Notion te parecen demasiado complicadas o tu volumen de trabajo no es tan alto como para usarlas, una aplicación de tareas puede serte más útil. Una de las más populares y utilizadas es Wunderlist. Fue comprada por Microsoft hace algún tiempo, pero todavía sigue funcionando de forma independiente. Puedes crear diferentes categorías, añadir tantas tareas como quieras, archivos adjuntos, etiquetas... Muy útil, completamente gratuita y multiplataforma. Puedes probar también Todoist o Microsoft To-Do.

Google Calendar

Siguiendo con aplicaciones de productividad y planificación no puede faltar Google Calendar. El calendario de Google se sincroniza con tu cuenta de GMail o G Suite y permite acceder a todas tus citas desde cualquier dispositivo, por no hablar de que puede integrarse en algunas aplicaciones de tareas (como Things 3 en iOS). Puedes tener varios calendarios, compartir eventos con varias personas y añadir archivos adjuntos.

Si no quieres usar un servicio de Google cualquier aplicación de calendario te valdrá, pero es interesante de cara a la productividad que todo sea multiplataforma y esté sincronizado.

Appear.in

Herramientas para hacer videollamadas hay las que quieras y más, pero la gran mayoría implican tener que iniciar sesión, agregar contactos... un engorro. Para videollamadas puntuales, nada como appear.in. Es tan sencillo como entrar en la web, crear una sala de vídeo con el nombre que prefieras y mandar el enlace a las personas que quieras que entren. Sin cuentas ni nombres de usuarios, más sencillo imposible. La versión gratuita acepta hasta ocho personas.

Siempre puedes usar los clásicos, como Skype y Hangouts, e incluso puedes apostar por las videollamadas de WhatsApp o Google Duo para cuando te pillen fuera de casa y necesites atender una videollamada urgente.

Telegram

La mensajería es un aspecto fundamental en el trabajo telemático. Telegram es, sin duda, una de las herramientas más versátiles y todo terreno que hay en la actualidad, no solo para enviar mensajes sino para enviar archivos sin compresión, usarlo para transferir archivos entre varios dispositivos o para cualquier cosa gracias a los bots.

Es verdad que WhatsApp es mucho más popular, pero Telegram cuenta con versiones de escritorio, web y aplicaciones independientes, ya que su funcionamiento está basado en la nube. Puedes usar Telegram en el PC sin tener la app en el móvil (a la desconexión laboral le gusta esto), algo que con WhatsApp no puedes hacer.

Si bien Telegram es útil para una única persona, para gestionar equipos es más fácil usar otras alternativas, también gratuitas, como Slack.

Google Docs

Google Docs, que está integrado dentro de Google Drive, es el servicio de ofimática de Google. Permite crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y encuestas en la nube, todo ello sincronizado para que, si tu ordenador se apagase de repente, no pierdas ni un solo caracter de lo que has escrito. Es muy básico, pero para redactar artículos, hacer presupuestos, facturas, presentaciones de PowerPoint puntuales o llevar un registro de gastos e ingresos en Excel es más que suficiente.

Ademas, todo lo que crees en Google Docs puede compartirse con cualquier persona para que pueda verlo e incluso editarlo. Si no quieres usar los servicios de Google y prefieres Microsoft, siempre puedes usar Office 365.

Evernote

Un must have para tomar notas. La versión gratuita de Evernote es suficiente para un uso básico, es decir, anotar cosas antes de que se te olviden, organizarte y tenerlo todo sincronizado en la nube, pero si quieres ampliar funciones deberás pasar por caja. Destaca por su interfaz y su excelente funcionamiento, pero siempre puedes optar por Google Keep o Microsoft OneNote.

Feedly

El lector de RSS por defecto. Feedly permite aglutinar todos tus medios favoritos en un único sitio y estar al tanto de todo lo que se publica en la red. Junto a Pinterest, es una herramienta excelente para encontrar inspiración y contenido que compartir en tus redes sociales.

Puedes organizar tus fuentes en diferentes categorías y marcar los artículos que más te gusten como destacados. Una buena forma de llevarlo al siguiente nivel es usar Pocket, que guardará los artículos para que pueda leerlos más tarde.

Lectores de RSS hay muchísimo, aunque una de las alternativas más recomendables a Feedly es InoReader.

WeTransfer

Nos vamos acercando al final y no podemos dejar de hablar de WeTransfer. Es un servicio mundialmente conocido para enviar archivos sin compresión, y su versión gratuita permite mandar hasta 2 GB. Basta con introducir tu correo, el correo de las personas que quieres que reciban los archivos y cargar los mismos. Le das a enviar y dejas que surja la magia.

Tus contactos recibirán un enlace para descargarlo todo, aunque este caducará a los siete días. Es una herramienta imprescindible para diseñadores gráficos y creadores de contenido en general.

La nube

Trabajar desde casa acaba pasando casi de forma obligada por la nube. La nube permite tenerlo todo en una única plataforma y poder acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo, así como compartirlos o editarlos. Servicios hay para dar y regalar, pero los más destacados son Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon Drive e incluso MEGA, que ofrece 50 GB gratuitos.

Lo bueno que tiene la nube es que es barata. Por ejemplo, Google Drive ofrece 100 GB de almacenamiento por dos euros al mes, un espacio más que suficiente teniendo en cuenta que los archivos creados con Google Docs no ocupan espacio.

El extra: Spotify

Si quieres relajarte y desconectar un momento del trabajo, nada como coger tus auriculares y ponerte una playlist de música relajante en Spotify. Trabajar duro es importante, pero también lo es descansar y relajarte un par de minutos. También puedes usar Apple Music, YouTube Music o el servicio que prefieras.