Pinterest llega a los 250 millones de usuarios activos mensuales y se acerca a Twitter

Hablar de redes sociales es hablar de Facebook. Con 2.167 millones de usuarios activos al mes en Facebook, 800 millones en Instagram y 1.500 millones en WhatsApp, la empresa de Zuckerberg es la reina y señora de las redes sociales, lo que no significa que no haya otras alternativas minoritarias cuyo target no es el público general. Una de ellas es Pinterest, que ha anunciado haber conseguido 250 millones de usuarios únicos mensuales. El 80% de los nuevos registros son de fuera de Estados Unidos.

Estos 250 millones de usuarios han pineado más de 175 mil millones de imágenes, lo que supone un aumento del 75% en la interacción desde principios de 2017. Asimismo, la compañía afirma que el 98% de sus usuarios llevan a cabo algunas de las ideas que encuentran en sus imágenes, una cifra "muy superior al 71% del resto de redes sociales". En palabras de la empresa, "otras apps son para conectar con amigos. Pinterest es para reconectar contigo mismo".

Una red social que crece 50 millones de usuarios al año

Pinterest fue lanzada hace 10 años al mercado, cuatro años después que Facebook, dos años después que Twitter y dos años antes que Instagram. No fueron pocas las voces que se alzaron contra Pinterest, diciendo que no tenía futuro y que no duraría demasiado. Sin embargo, a día de hoy, su número de usuarios activos al mes se acerca peligrosamente al de Twitter (335 millones). En octubre de 2016, Pinterest tenía 150 millones de usuarios; en septiembre de 2017, 200 millones, y hoy anuncia los 250 millones. Estamos hablando de un crecimiento estable de 50 millones de usuarios interanual.

Uno de los principales factores que han provocado esta subida de usuarios activos es la inspiración y el encontrar productos interesantes. De acuerdo a Pinterest, la mayoría de sus usuarios han guardado "productos que les encantan", cuya subida interanual ha sido de un 115%, ideas de estilo de vida (aumento del 38%), arte (+50%) y proyectos de manualidades y artesanía (+35%).

Posicionar una tienda online en buscadores no es tarea fácil, y Pinterest puede ayudar a que el usuario encuentre los productos casi sin darse cuenta

Por un lado, los algoritmos de Pinterest son capaces de saber qué te gusta y ofrecerte pines muy bien dirigidos. Conforme más fotos guarde el usuario en sus tablones, más precisas serán las recomendaciones y más engagement se generará. Por otro lado tenemos a los pequeños comercios minoristas que venden a través de una web propia. Posicionar una tienda online en buscadores no es tarea fácil, y Pinterest puede ayudar a que el usuario encuentre los productos casi sin darse cuenta.

Si la tienda online está bien configurada, gracias a los pines enriquecidos de Pinterest, el minorista puede pinear sus productos y que aparezca una etiqueta con el precio, la disponibilidad y dónde comprarlos. Añadir esos productos a un tablón SEO friendy puede ayudar a aparecer bien posicionado en Google y Google Imágenes gracias a la autoridad de dominio de Pinterest. Eso, en última instancia, se traduce en visitas a la web y compras potenciales. Si un influencer debe estar en Instagram, una tiende debe estar en Pinterest.

Fuente | Pinterest

