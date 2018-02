Facebook ganó un 56% más que el año anterior, pero la gente pasa menos tiempo en la red social

Una misma historia siempre se puede ver desde dos ángulos distintos. Esto se puede comprobar con los resultados del último trimestre que ha presentado Facebook hace escasas horas.

Por un lado, nos encontramos que en 2017 obtuvo un beneficio neto de 15.934 millones de dólares, lo que representa un 56% más que el año anterior. En cuanto a la facturación, también nos encontramos con un aumento del 47%: 40.635 millones de dólares (frente a los 27.638 millones del 2016).

Los dispositivos móviles tienen mucho que ver con el aumento de la facturación en 2017. Los ingresos por publicidad crecieron en un 49%, gracias a los anuncios mostrados en la versión móvil. Un 89% de los ingresos obtenidos por publicidad llegaron por vía móvil.

En cambio, sus acciones cayeron rápidamente en más de un 4% tras anunciar que, con los cambios introducidos, la gente pasa cada vez menos tiempo en la red social.

Muchos usuarios dijeron adiós a Facebook

Además de presentar unos resultados financieros positivos, por primera vez nos encontramos que han perdido un millón de usuarios en Estados Unidos y Canadá, su mercado principal. De esta manera, la base de usuarios de Norteamérica se reduce a 184 millones de usuarios.

Además, la compañía aseguró que el tiempo que la gente pasó en la red social también disminuyó a finales de año. Al tomar la decisión de mostrar menos vídeos virales, ha disminuido el tiempo empleado en la plataforma en 50 millones de horas al día.

Michael Pachter, analista en Wedbush Securities, asegura que "la reducción de 50 millones de horas diarias está asustando a los inversores. Esto se traduce en 2 minutos menos por día de uso".

Los 1.400 millones de usuarios activos diarios representan un incremento de un 14% respecto al 2016, pero son menos que los 1.410 millones que los analistas de FactSet estimaban para el cuarto trimestre.

Zuckerberg: las 'Historias' superarán a las publicaciones

Mark Zuckerberg ha publicado un comunicado en su perfil de Facebook para hablar sobre los resultados del último trimestre. Uno de los puntos interesantes de su entrada es que asegura que las Historias son el futuro de la red social:

"En toda la industria estamos viendo un cambio importante con el crecimiento de las Historias. Esperamos que las Historias superen a las publicaciones en Facebook, ya que es una manera mejor de compartir rápidamente pequeños clips de vídeo a lo largo del día.

Declara que las noticias y los vídeos "siempre serán una parte importante de Facebook, pero cuando la gente está pasando tanto tiempo consumiendo contenido de manera pasiva se empieza a perder el tiempo de conectar con otras personas. Eso no es bueno".

Zuckerberg afirma que "se priorizarán las interacciones sociales significativas sobre el consumo pasivo de contenido". Añade que "cuando ves una foto de un amigo en tu muro, no es un contenido que sólo te haga feliz, es también una oportunidad para conectar con esa persona".

"2017 ha sido un año difícil".

También ha reconocido que "2017 ha sido un año difícil. El mundo ha estado ansioso y dividido, y eso se ha notado en Facebook". Ha hablado de cómo "se ha abusado de la plataforma", esparciendo noticias falsas y causando interferencias.

Para prevenir las noticias falsas, mensajes de odio y todo tipo de formas de abuso, el CEO de Facebook añade que han contratado a 14.000 personas que se encargarán de analizar todo el contenido. Es el doble de personal respecto al año anterior.

Por este motivo comenzaremos a ver "más contenido de amigos, familiares y grupos" para así poder interactuar con otras personas. Estas declaraciones coinciden con los cambios presentados en las últimas semanas, reduciendo y categorizando el tipo de noticias que vemos.

Precisamente se ha referido a que mostrarán más contenido de "medios fiables", citando al Wall Street Journal y al New York Times. "Aunque no los leas o no estés de acuerdo con ellos, la mayoría de la gente confía en que es periodismo de gran calidad".

Como vemos, 2017 ha sido un año complicado para Facebook. Han crecido los ingresos y los usuarios activos, pero se ha disminuido el tiempo que se pasa en la plataforma y la imagen de la compañía ha quedado dañada tras la polémica de las noticias falsas.

Tienen mucho trabajo para este 2018, y en las últimas semanas ya nos ha quedado claro que harán los cambios necesarios para que no se vuelva a repetir lo ocurrido.

