Tenía autorización 'Top Secret' en las Fuerzas Aéreas de EEUU… y una falsa 'enamorada' en una app de citas a la que le contaba todo

Ciberespionaje. Amor. Traición. La historia que os traemos hoy lo tienen todo para crear un buen guion de Hollywood, pero se trata de una historia real… la de un trabajador civil del Comando Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha sido declarado culpable de revelar información clasificada a través de un canal bastante inusual: una aplicación de citas.

David Franklin Slater, de 64 años y residente en Nebraska, se dejó atrapar por lo que parecía ser una relación romántica online. No tardó mucho en convertirse en el protagonista de una grave violación de la seguridad nacional, que dejó expuesto material altamente confidencial sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un veterano con acceso privilegiado

Como habrás podido deducir por su edad, Slater no era un novato. Peor aún: aunque ahora era empleado civil del Comando Estratégico de la Fuerza Aérea en la base aérea de Offutt, también era un teniente coronel retirado del Ejército estadounidense. Y, entre agosto de 2021 y abril de 2022, ostentó una autorización de seguridad de nivel Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI), lo que le permitía asistir a reuniones altamente clasificadas sobre la guerra en Ucrania.

Contar con una autorización así implica no sólo un acceso privilegiado a la información, sino también un profundo conocimiento de los riesgos de divulgarla: de hecho, Slater había firmado un acuerdo de confidencialidad reconociendo que un manejo negligente de la información podría causar "un daño irreparable a Estados Unidos o beneficiar a una nación extranjera".

Pero, como demuestra este caso, aceptar firmar algo no siempre garantiza la prudencia.

Las estafas románticas costaron 1.300 millones de dólares a sus víctimas sólo en 2022: la manipulación emocional es hoy una herramienta más del espionaje (y el cibercrimen) moderno

La "enamorada" digital

En febrero de 2022, en plena invasión rusa a Ucrania —y coincidiendo sospechosamente con el Día de San Valentín— Slater conoció a una mujer en una plataforma de citas online. En los documentos de la acusación, ella figura como "co-conspiradora 1" y se la describe como extranjera. La relación se mantuvo durante dos meses, con contactos regulares por correo electrónico y aplicaciones de mensajería.

La mujer (si es que lo era) lo llamaba "mi amor informante secreto" o "mi agente secreto". A través de sus interacciones, aparentemente románticas, ella logró que Slater le revelara datos confidenciales sobre los movimientos militares rusos y los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

No fueron charlas inocentes: ella lo instaba constantemente a compartir información sensible, no pública y clasificada. Slater accedía, enviándole datos sobre objetivos militares y capacidades rusas. El caso recuerda peligrosamente a la vieja práctica del 'honey trap', pero adaptada al siglo XXI.

Lo peor es que Slater no fue obligado ni chantajeado: actuó motivado por la ilusión de una conexión amorosa. En sus mensajes mostraba un nivel de confianza en su interlocutora ciertamente incompatible con su cargo.

El espionaje ya no requiere espías entrenados infiltrándose en bases militares. A veces, basta con un perfil atractivo en una app de citas

Reacciones y consecuencias legales

Una vez detectada la filtración de información reservada (algo que no se ha revelado cómo ocurrió), Slater fue detenido, y finalmente se ha declarado culpable del cargo de conspiración para transmitir información de defensa nacional, un delito que conlleva hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares.

No conocerá su sentencia hasta el 8 de octubre, cuando está programada la vista. En palabras de la fiscal federal Lesley A. Woods, del distrito de Nebraska:

"El acceso a información clasificada conlleva una gran responsabilidad. Slater falló en su deber al compartir información de defensa nacional con una personalidad online desconocida, pese a su vasta experiencia militar que debería haberle generado sospechas".

