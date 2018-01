Facebook asume que los medios locales no mienten y comenzarás a verlos más en tu muro

Cada vez está más claro que 2017 no ha sido un buen año para Facebook. Mes a mes se fue destapando el escándalo de las noticias falsas y como éstas influyeron en el resultado de las pasadas elecciones.

La red social volvió a dar una mala imagen a sus usuarios, aumentando la desconfianza y recordándonos que no podemos creer todo lo que vemos en Internet. La plataforma lleva semanas anunciando cambios, y parece que quieren asegurarse que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

Más cambios en tu muro

Hace unas semanas anunciaban que los usuarios comenzarían a ver menos noticias de páginas y más publicaciones de amigos en el muro, y hace unos días conocíamos una nueva sección de noticias y eventos locales. Esta prueba se está realizando con medios "verificados" y perfiles de instituciones.

Hace unas horas, Mark Zuckerberg publicaba un comunicado en su página de Facebook, anunciando una serie de cambios importantes para que veamos más noticias locales en el muro.

"Nuestra meta para el 2018 es asegurarnos de que Facebook no es sólo divertido, sino además bueno para la sociedad".

Zuckerberg afirma que su "próxima actualización buscará promocionar noticias de medios locales". Asegura que los usuarios de Facebook les piden "constantemente que quieren ver más noticias locales" en sus muros.

Hace referencia a un estudio en el que habrían encontrado que leer noticias locales "está relacionado directamente con un comportamiento cívico". Por eso, anuncia que a partir de hoy van a mostrar más noticias de fuentes que están en tu localidad.

Como siempre, estos cambios arrancarán primero en Estados Unidos, y espera que este año se expanda a muchos más países. En una publicación en el blog de la compañía aclaran un poco más cómo funcionará el nuevo algoritmo:

"Identificamos como medios locales a aquellos cuyos enlaces son abiertos por usuarios de una área geográfica restringida. Si una historia es de un medio de tu área y tú sigues la página o un amigo comparte una publicación de ese medio es probable que aparezca en tu muro.

Aumento de noticias locales, pero menos noticias

Facebook afirma que este cambio no afectará a un tipo de contenido en concreto, ya que (además de lo que entendemos por "noticias") también apoyarán las publicaciones "deportivas, artísticas y humanas" de tu zona.

Hace unos días anunciaban que querían dismunuir el número de noticias que aparecen en el muro, pero ahora conocemos cómo buscan reducirlas. Zuckerberg afirma que las noticias solían ocupar el 5% del muro de un usuario, y ahora se ha reducido a un 4%.

Las noticias ocupaban el 5% del muro de un usuario, y ahora se reducirá a un 4%.

Lo que Facebook también está haciendo, sin decirlo explícitamente, es intentar acabar con aquellas publicaciones que están jugando con el sistema. Con estos cambios, las publicaciones "desconocidas" lo tendrán más difícil para poder aparecer en tu muro.

Obviamente, parece mucho más sencillo crear un bulo a nivel global que a nivel local, donde se puede comprobar de primera mano. Tendremos que esperar para ver cómo funcionan realmente estas modificaciones.

Del mismo modo, que una publicación sea local no significa que sea 100% fiable. La nueva política podría derivar en que ciertas publicaciones locales se beneficien de este algoritmo de maneras un tanto cuestionables.

Zuckerberg asegura que estos cambios buscan que se favorezca el contenido que aumente la positividad, cohesión, etc. De todos modos, que algo sea local no significa que vaya a ser totalmente positivo o que no genere polémica. Eso lo podemos comprobar en un partido de fútbol de 3ª regional.

También puede ser contraproducente en ciertos casos. Imaginemos que una persona emigra a otro país pero quiere seguir conectado con su tierra natal. Obviamente, tiene lógica que esté al corriente de su nueva localidad, pero quizás el algoritmo no sea lo suficientemente equilibrado para sus gustos o necesidades.

Lo que sí está claro es que es una buena noticia para los medios locales, que están en una posición más delicada que los medios que abarcan un área mucho mayor. Tener más exposición y visitas podría derivar en más ingresos y más crecimiento.

En Genbeta | Facebook debe poco a los medios y mucho a sus usuarios, pero ha elegido dar la espalda a todos