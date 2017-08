Cómo convertir Telegram en tu app para gestionar tareas, tomar notas y almacenar archivos en la nube

Que actualmente exista una app para casi cualquier cosa es a la vez una maldición y una bendición. Llega el momento en el que nos encontramos con que tenemos una cantidad absurda de cosas instaladas para realizar las tareas más insignificantes, y también es probable que tengamos varias aplicaciones que hacen las mismas cosas. Tal vez sea hora de simplificar.

Si eres usuario del cliente de mensajería instantánea Telegram quizás no estés aprovechando al máximo todas las bondades que la app ofrece más allá de las conversaciones, y si no lo eres, quizás luego de leer esto te provoque usarlo.

En un periodo relativamente corto de tiempo, Telegram ha añadido una serie de funciones y características a su plataforma con las que muy bien podríamos reemplazar algunas apps extra en nuestro ordenador, tablet y móvil. He aquí la gran ventaja de contar con un servicio que puedes instalar en casi cualquier dispotivo que poseas.

Tomar notas

Nuestros colegas en XatakaMóvil tuvieron esta idea antes. En WhatsApp por ejemplo, el truquillo se limita a crear un grupo con alguien de confianza y luego eliminar a esas personas para tomar nuestras notas en la app. Pero hasta ahí, la verdad es bastante limitado en posibilidades, y no te va a servir en la tablet, o en el ordenador si el móvil no está encendido y enlazado.

En Telegram la cosa es mucho más interesante. La app te deja "hablar contigo mismo". Solo tienes que hacer click en el menú y luego en tu perfil para abrir un chat contigo en el que puedes escribir lo que quieres.

La otra ventaja aquí es que no solo puedes tomar notas, puedes compartir enlaces con vista previa, imágenes, GIFs, archivos comprimidos, documentos, y hasta aplicaciones ejecutables. Y tendrás todo a la mano en todos los sitios donde tengas instalado Telegram.

Además, si quieres tomar notas muy largas, de varios párrafos y que tengan formato, puedes aprovecharte de la mini plataforma de bloggig de Telegram: Telegra.ph, junto a la vista instantánea de posts que integra el mensajero.

En Telegra.ph puedes escribir básicamente un artículo completo sin tener que registrarte ni nada, el enlace ni siquiera es indexado por niguna web salvo que lo compartas tú directamente, y puedes leerlo todo dentro de la app de Telegram sin tener que salir de ahí.

Gestionar listas de tareas

Ahora, con el paso del tiempo esa técnica de tomar notas en tu chat contigo puede convertirse en algo desastrosa, especialmente si no optas por borrar lo que no necesitas. Aunque Telegram tiene funciones de búsqueda para encontrar texto en chats específicos, se puede abarrotar mucho la cosa.

La solución aquí es crear canales. A diferencia de WhatsApp, en Telegram no tienes que optar por crear un grupo si quieres otro chat en el que tomar notas.

Puedes crear un canal privado al que solo estés suscrito tú. El enlace del canal no podrá ser usado por nadie si no lo compartes, lo que lo convierte en un espacio privado para ti y lo que sea que quieras escribir o guardar.

Dar un nombre al canal, una descripción y añadir una imagen

Podrías crear un canal para cosas de trabajo, uno para cosas del hogar, uno para tonterías, uno para enlaces interesantes, uno para guardar imágenes o subir archivos, etc. No existe un límite de la cantidad de canales que puedes crear.

Hacer que tu canal de Telegram sea privado

Algo divertido de crear un canal de Telegram para gestionar tus tareas, es que aunque no cuentes con recordatorios o etiquetas de prioridad, tienes un contador de veces que has visto un mensaje. Conforme pasa el tiempo y añades más notas, el contador de vistos de cada cosa va a ir subiendo, quizás mientras más crezca mayor la sensación de urgencia.

Estos canales o el chat de notas contigo mismo también te permiten usar Telegram como tu grabador personal de notas de voz. No tienes que estar escribiendo siempre. La mayoría de las apps de notas no tienen esta función, algo que aprecian mucho los usuarios de Google Keep.

En Telegram puedes además, tomar notas en vídeo, porque básicamente puedes usar todos los formatos de contenido que soporta el chat y almacenarlos en tus espacios privados.

Puedes usar tus canales o chat personal para enviarte imágenes o contenido de un dispositivo a otro. Como muestro en la imagen de arriba, usé el mismo canal recién creado para mandarme las capturas del móvil al ordenador.

Te ahorra enviarte un email a ti mismo, o subir imágenes a la nube de Dropbox, Drive, OneDrive o lo que sea que uses pues también tienes la opción de enviar las fotos sin comprimir y que pierdan calidad.

El límite de cómo puedes usar esto la verdad es que lo pone tu imaginación. En mi caso he dejado de usar casi del todo mis apps de listas de tareas, hace siglos que no me envío un email a mi propia bandeja de entrada, ya casi nunca uso Pushbullet para enviarme cosas del móvil o la tablet al ordenador, o viceversa, y como tengo Telegram instalado en todos lados, tengo acceso a todo, todo el tiempo.

