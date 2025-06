"El dinero es una cárcel": el responsable de VLC explica por qué siempre será gratis y sin anuncios

Si preguntásemos en los comentarios por aplicaciones tan buenas que cueste creer que sean gratis, seguro que VLC aparecía en la lista. El veterano reproductor es todo un clásico y un auténtico todoterreno, en tanto en cuanto funciona genial en el ordenador, pero también en otros dispositivos como móviles o tablets.

Mucho ha llovido desde que VideoLAN (su nombre formal) naciera como un proyecto académico allá por 1996 en la École Centrale de Paris, su interfaz se ha modernizado, ha incluido nuevas funciones como la generación de subtítulos con IA pero hay algo que no ha cambiado: VLC sigue siendo gratis y no tiene anuncios. Tenemos buenas noticias: no parece que vaya a cambiar.

Una filosofía gratis y sin anuncios casi 30 años después

Que un producto tan bueno sea gratis y sin anuncios constituye un auténtico caramelito para potenciales empresas interesadas en sacar tajada, pero el equipo de VideoLAN siempre se ha mantenido firme en su negativa. De hecho, se ha hablado tantas veces en internet que en Reddit hay hasta un meme de Jean Bastiste Kempf, su responsable y el rostro visible del proyecto, rechazando millones por poner anuncios.

¿Por qué no añadir publicidad en VLC? El propio Kempf lo cuenta en este vídeo: mantener VLC gratis y sin anuncios es su filosofía, "una prioridad obvia" en tanto en cuanto considera que el dinero puede ser una "cárcel", una limitación si se convierte en el objetivo principal. Para su responsable, así es como "software debe ser". En pocas palabras, priorizar la monetización podría desviar el enfoque de lo que realmente importa para el software y sus usuarios.

VLC nació como una iniciativa estudiantil para gestionar la red del campus, para después evolucionar hasta ser lo que es hoy: un programa capaz de reproducir cualquier tipo de archivo sin necesidad de instalar códecs adicionales (algo bastante común hace años). Pese a que su interfaz no sea la más atractiva, está centrada en el usuario, lo que como explica Kempf implica que las características se añaden en función de las necesidades y deseos de los usuarios y no está condicionado por un departamento de marketing.

Hemos contactado con Jean Bastiste Kempf para preguntarle por esas ofertas millonarias, que nos lo ha vuelto a confirmar:

"Recibimos varias ofertas para comprar VLC o para recibir millones al año, pero eso implicaba añadir algún tipo de crapware o adware en los ordenadores de los usuarios (cambiar la página de inicio, insertar anuncios en páginas web, barras de herramientas, etc...), y lo rechazamos. Básicamente, aunque todo el mundo lo haga, esto está empeorando la vida de todos. No es ético, y nosotros no lo hicimos."

El responsable de VLC concluye que "Tal vez sea por mi educación católica, pero la búsqueda de dinero no puede hacerse a cualquier precio."

¿Cómo gana dinero VLC entonces? Esencialmente se financia a través de un modelo basado en la comunidad y colaboraciones (donaciones), sistema diferente e independiente al clásico publicitario, que como hemos visto, según su responsable resulta perjudicial para la experiencia de usuario.

Portada | Montaje con foto de Alexander Grey en Unsplash y By Axelle Manfrini (Wikipedia)