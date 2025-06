La líder del FMI ha advertido que el estilo de vida europeo está en riesgo si no aumentamos la productividad: qué quiere decir esto

Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional o FMI, ha hecho una entrevista para Euronews en donde alerta de algo muy importante: Europa necesita impulsar su crecimiento frente a los vientos en contra que se encuentra a nivel mundial "o corre el riesgo de perder su estilo de vida". Ella ha definido a Europa como "una superpotencia en estilo de vida".

A menos que seamos más productivos, podemos perder esta ventaja, según sus palabras, añadiendo además que el objetivo no convertirnos en Estados Unidos de América, haciendo referencia a economía neoliberal y muy centrada en el trabajo.

Y también ha recordado que aunque no hay aranceles dentro de Europa, eso no significa que no haya barreras en Europa, que son reguladoras o de otro tipo. El FMI calcula que las barreras a la libre circulación en el mercado único equivalen a un arancel del 44% para las mercancías y del 110% para los servicios.

Según la institución, Europa dispone de todos los activos que necesita: el ahorro, las capacidades y la tecnología y cuando habla de productividad no está culpando a los empleados y sus capacidades. Sino que explica que "corresponde a los responsables políticos europeos impulsar la movilización de estos activos en todo su potencial" y hablan de la importancia de la creación de empleos de alto valor.

La mayoría de lo que producimos se consume local

Georgieva señaló que en Estados Unidos, lo que se produce en un estado se divide 30-70, lo que significa que el 30% se consume en ese estado y el 70% se envía a otros estados. En Europa, en cambio, el 70% de la producción se consume en el país y el 30% se envía al extranjero.

Según sus palabras, esta situación limita el crecimiento, ya que los mercados son más pequeños y menos competitivos. En un comunicado oficial en la web del FMI, explica que "las barreras comerciales internas siguen siendo elevadas. Según la Comisión Europea, por cada 100 euros de valor añadido producido en los países de la UE, sólo unos 20 euros de mercancías van y vienen entre los países de la UE. En cambio, en Estados Unidos, por cada 100 dólares de valor añadido producido, 45 dólares de mercancías cruzan las fronteras estatales".

No es la primera vez de estas advertencias. A comienzos de este año, cuando Donald Trump arrancó su cruzada con otros países del mundo y su guerra arancelaria, la misma directiva alertó de que hay tres factores frenan el avance de Europa: la ausencia de una unión de mercados de capitales, el hecho de que las inversiones no se dirijan a las empresas más productivas y los costes energéticos.

Algo más que ha mencionado el FMI es que demasiadas empresas europeas siguen siendo demasiado pequeñas. "Uno de cada cinco trabajadores de la UE trabaja en una empresa con menos de diez empleados, el doble que en Estados Unidos. La fragmentación y las diferencias normativas entre los Estados miembros dificultan a las empresas competir, expandirse y prosperar" y esto también se traduce a que "la productividad se ha quedado atrás".

A qué se refiere cuando habla de productividad

Cuando la experta en economía mundial habla de la necesidad de mejorar la productividad no quiere poner el foco en la eficiencia de cada persona, sino en las decisiones macroeconómicas. Es importante resaltar esto porque se habla a menudo de cómo los jefes culpan de la marcha de una empresa a diversos factores relacionados con los empleados, cuando hay factores que influyen que van mucho más allá de las capacidades de los trabajadores.

Como ya vimos analizando este tema para el mercado español, cuando se habla de la productividad de los trabajadores no siempre se refiere a lo que cada uno o cada una de las personas hacemos en cada hora que destinamos a nuestros empleos, per sé. Sino que también a qué tipo de sectores lo dedicamos: eso puede llegar a medir la productividad de un país.

De hecho, el mismo FMI, el pasado mes de noviembre hablaba de la necesidad de una mejora de la productividad como asignatura pendiente de la economía española. Y decía que eso necesitaba reformas estructurales.

Por ejemplo, explicaban que como economía conjunta, se deben impulsar sectores productivos más allá del sector servicios y del turismo, que marcan gran parte de la economía.

Josep Oliver, codirector de EuropeG y autor del documento mencionaba que se centren los recursos en impulsar los sectores industrial y tecnológico y mirar hacia la innovación, investigación y desarrollo de infraestructuras.

Según la líder del FMI, se dice que Europa es la «superpotencia mundial del estilo de vida» y ella afirma sentir admiración por esto. Pero afirma que para que el estilo de vida europeo se mantenga, Europa debe convertirse también en una «superpotencia de productividad». La líder de la institución afirma que Europa necesita su mercado único.

Imagen | Foto de Ryland Dean en Unsplash

