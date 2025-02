Las empresas se empeñan en meter a sus trabajadores 40 horas en una oficina. Pero los españoles hacen el trabajo en mucho menos

El debate sobre si la oficina ayuda más a la productividad o si es mejor trabajar en remoto para ser más eficientes con el trabajo se ha intensificado mucho y tiene muchísimos matices. Los empleados afirman ser más productivos en casa, desde Genbeta hemos analizado cómo, gracias al remoto y si hay flexibilidad horaria, se pueden aprovechar las primeras horas de la mañana sin distracciones.

Por otro lado, muchos jefes temen que en casa tengamos muchas distracciones, mientras que otros alegan que es la oficina, donde surgen conversaciones y chismorreos lo que puede despistar más a los empleados. Además de esto, está el tema de que una persona cuando está muy cansada rinde menos. Ya hemos visto incluso un estudio que causó mucho interés que apunta a que cuando trabajamos 5 días pasamos uno sin hacer casi nada.

Pues ahora hay una nueva investigación en España, un estudio de Ringover que ha analizado a 1.063 adultos españoles de entre 18 y 70 años concluye que aprovechamos de manera productiva el 63,75% de las horas. Teniendo en cuenta una jornada de 40 horas semanales, trabajamos realmente unas 25,5 horas. A todo esto hay que tener en cuenta que las 40 horas se convierten en muchas más añadiendo el tiempo que inevitablemente una persona gasta en ir y volver a la oficina.

Los motivos son la parte realmente interesante del estudio. El trabajador medio pasa una hora al día en otros asuntos, sobre todo charlando con amigos y familiares. Cabe decir que la mitad de las personas (46%) ha justificado la procrastinación porque afirman que terminan su trabajo cuando corresponde.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Los jefes y dueños de empresas se declaran más productivos

Teniendo en cuenta la antigüedad laboral del encuestado, los mandos intermedios son lo que estiman tener menos productividad (cinco horas y 48 minutos), mientras que los empleados mayor rango y los propietarios de empresas estimaron que tenían horas productivas considerablemente más largas que los demás encuestados.

Todo según sus propias respuestas. Y es que ya hemos visto que hay trabajadores y jefes que siempre presumen de estar muy ocupados aunque no sea cierto.

Qué hace la gente cuando no trabaja

Para averiguar a dónde va a parar todo ese tiempo perdido, los entrevistadores pidieron encuestados que calcularan cuánto tiempo dedicaban a diversas distracciones.

La gente calcula que pasa cerca de una hora navegando por Internet, unos 55 minutos de charla con sus amistades y su familia y 52 minutos hablando con sus compañeros de oficina con temas que no están relacionados con su trabajo. Las cifras son una media, no una realidad absoluta de cada persona, porque si no, en la práctica trabajarían menos al día.

De todos modos, aunque la gente entrevistada ve lógico hablar con la gente a muchos les parecería una falta de respeto usar las horas para jugar. Aunque 6 de cada 10 admite haberlo hecho en alguna ocasión. Es curioso también que un 45% de los encuestados han usado sus horas de trabajo para tener relaciones sexuales con alguien y también otros usan las horas para hacer compras online.

Ya habíamos visto otro estudio similar que apuntaba a que el agotamiento (una persona cansada rinde menos, eso está más que comprobado), la procrastinación o el hecho de que no haya tanto trabajo hace que realmente no todo el mundo trabaje 40 horas como tal. Ya hemos visto incluso casos de gente que tiene dos trabajos a la vez y que los justifica diciendo que si cumplen con sus funciones no ven problemas éticos.

La gente afirma hacer su trabajo a tiempo

Más de la mitad de los trabajadores (62%) a veces o a menudo se sienten preocupados por su productividad en el trabajo y es que a muchos les cuesta concentrarse. Pero es importante no todo el mundo se siente mal o paranoico sobre su nivel de productividad. Sólo uno de cada cinco (20,7%) se siente siempre culpable por procrastinar en el trabajo.

La clave está en que la mitad de la gente acaba sus tareas a tiempo por lo que no les importa perder tiempo de la jornada. Las razones más citadas para distraerse son el aburrimiento (30%) o el estrés (30%). Hay que recordar que muchas personas se quejan del empeño de meternos en las oficinas 40 horas porque muchas veces el trabajo se puede hacer en mucho menos tiempo.

Imagen | Unsplash

En Genbeta | Esta empresa ha usado inteligencia artificial para reducir a la mitad el tiempo destinado a un proyecto y cuenta su experiencia