Quiso rendir homenaje a la cuenta de Steam de su padre fallecido. La reacción de la comunidad: "que Valve no se entere"

Un usuario se ha ganado el corazón de buena parte de la comunidad gamer en Reddit tras la publicación que compartió hace unos días. Y es que se hizo la pregunta de si debería completar los logros de un juego en la cuenta de Steam de su padre fallecido. Si bien recibió muchísimas muestras de apoyo, también llegaron advertencias por parte de la comunidad, con una que resultó unánime: que Valve no se entere.

Según explica el usuario "ObjectiveSad5229" en su publicación, perdió a su padre hace cuatro años. Ambos compartían la afición por los videojuegos, y poco antes de morir, le recomendó un último título. Ahora, el hijo se plantea acceder a la cuenta de su padre para desbloquear todos los logros de ese juego como homenaje póstumo.

Un bonito gesto y unos términos que no convencen a la comunidad

"Me encantaría hacerlo, pero siento que está mal usar su cuenta", confesaba en el subreddit de Steam. Para él, la cuenta representa mucho más que un simple perfil: "Es parte de su legado".

La respuesta ha sido abrumadora. Miles de usuarios han apoyado la idea, considerándola un bonito gesto que el padre aprobaría. "Ya no lo va a usar. Es familia", resumía uno de los comentarios más votados.

Sin embargo, las respuestas de muchos usuarios no hacían referencia a otra cosa: no contactar jamás con Valve. La razón es simple. Y es que Steam no permite la herencia de cuentas. Según sus términos de uso, las licencias de juego son intransferibles y expiran con la muerte del titular.

Según apunta el medio GameStar, varios usuarios han informado de casos donde Valve bloqueó cuentas tras conocer el fallecimiento del propietario original. "Steam revocará la cuenta por completo en cuanto se entere", alertaba un comentario.

Ante la cada vez mayor posesión de bienes digitales, lo cierto es que es un terreno todavía pantanoso. Para muchos jugadores, una cuenta de Steam no es solo software, sino años de historia personal y recuerdos compartidos. Sin embargo, para Steam, o al menos desde donde podemos leer en su documento de términos y condiciones, los jugadores pagan una licencia de uso y esa licencia expira cuando el usuario fallece, sin posibilidad de heredar la cuenta o transferirla.

En la publicación, la comunidad ha ofrecido soluciones prácticas como usar el modo invisible al acceder, actualizar discretamente el perfil o aprovechar la función de biblioteca familiar. Todas tienen un denominador común: mantener el secreto ante Valve.

Imagen de portada | Alex Haney

