14 aplicaciones tan buenas que es difícil creer que sean gratuitas

Existen infinidad de servicios de pago y suscripciones que nos facilitan ampliamente la vida, desde plataformas de streaming a utilidades y aplicaciones profesionales. El reconocimiento que tienen muchas de estas hace que encontrar herramientas verdaderamente gratuitas y de calidad parezca una tarea imposible.

No obstante, como habrás podido imaginar, existe todo un universo de aplicaciones de código abierto que rivalizan (y en muchas ocasiones superan) a sus equivalentes de pago. Siguiendo nuestra tradición en Genbeta de apps tan buenas que es difícil de creer que sean gratuitas, bajo estas líneas hemos seleccionado 14 joyas del software gratuito que te interesarán conocer.

LibreOffice

LibreOffice representa la alternativa gratuita más completa y robusta a Microsoft Office. Tal y como explicaba en este otro artículo, este conjunto de herramientas ofimáticas incluye procesador de textos (Writer), hoja de cálculo (Calc), presentaciones (Impress), base de datos (Base) y editor de fórmulas matemáticas, todo en un paquete que no le pide nada a las soluciones de pago.

La suite destaca por ser compatible con un amplio abanico de formatos, incluyendo los de Office. Su interfaz completa y personalizable y su comunidad activa que constantemente actualiza y mejora el software también son envidiables. LibreOffice nació de una bifurcación de OpenOffice (suite que ya no es recomendable usar) y su filosofía de código abierto da tranquilidad al brindar accesibilidad a esta herramienta sin estar atado a servicios de pago que utilizan nuestros datos.

Obsidian

Imagen: Obsidian

Obsidian es otra de esas herramientas que ha encontrado su sitio en el mundo de las aplicaciones de notas digitales con su enfoque basado en "jardines de conocimiento". Esta aplicación permite conectar nuestras notas mediante enlaces bidireccionales, creando una red de notas interconectadas como ayuda para visualizar todo el conjunto de lo que hayamos escrito.

Obsidian destaca por ser una herramienta simple e intuitiva, pero con una gran potencia bajo el capó. Basada en archivos Markdown planos y locales, ofrece personalización mediante plugins, diferentes modos de visualización y la posibilidad de crear dashboards personalizados. La versión gratuita es extraordinariamente completa de por sí, pero si queremos sincronizar en la nube nuestras notas, debemos de pasar por caja.

KeePassXC

Imagen: KeepassXC

Dentro de los gestores de contraseñas, KeePassXC destaca por su enfoque de código abierto y la independencia total de una empresa externa que gestione nuestras contraseñas. Esta aplicación multiplataforma almacena tus credenciales en una base de datos local fuertemente cifrada, eliminando la dependencia de servicios en la nube y reduciendo los vectores de ataque.

KeePassXC genera contraseñas robustas, completa automáticamente formularios, organiza tus credenciales en grupos personalizados y ofrece funcionalidades avanzadas como autenticación de doble factor. Su interfaz puede parecer menos pulida que algunas alternativas comerciales, pero su enfoque en la seguridad, transparencia y privacidad lo convierte en la opción preferida por muchos expertos en ciberseguridad.

GIMP

Imagen: GIMP

The GNU Image Manipulation Program (GIMP) lleva décadas posicionándose como la alternativa gratuita a Photoshop. Este potente editor de imágenes ofrece herramientas profesionales para retoque fotográfico, composición y creación artística que brinda potentes opciones tanto a aficionados como a profesionales.

Con soporte para capas, máscaras, numerosos formatos de archivo y un sistema extensible mediante plugins, GIMP puede realizar prácticamente cualquier tarea de edición gráfica. Si bien su curva de aprendizaje puede resultar algo difícil de tomar al principio, especialmente para usuarios acostumbrados al software de Adobe, las últimas versiones han mejorado significativamente este aspecto.

Blender

Imagen: Blender

Que Blender sea gratuito parece casi un milagro, dada su posición como suite de creación 3D de nivel profesional. Esta herramienta todo-en-uno abarca modelado, texturizado, animación, simulación, renderizado, composición e incluso edición de vídeo y creación de juegos.

Blender ha evolucionado ampliamente con los años. Gracias a una comunidad activa y a la financiación de grandes estudios que lo utilizan en producción, cada nueva versión incorpora avances significativos. Películas animadas completas, efectos visuales para producciones comerciales y videojuegos indie se desarrollan regularmente con esta herramienta que compite directamente con software que cuesta miles de euros.

Audacity

Imagen: Audacity

Audacity se ha convertido por méritos propios en una de las mejores aplicaciones de edición de audio. Este editor multifunción permite grabar, cortar, mezclar y aplicar efectos a pistas de audio con gran precisión.

La aplicación nos permite trabajar con múltiples pistas simultáneas, tiene un amplio catálogo de efectos integrados y ofrece compatibilidad con plugins VST. Aunque su interfaz puede parecer algo anticuada, su funcionalidad es impecable para tareas como la producción de podcasts, la limpieza de grabaciones o incluso la composición musical básica, sin las restricciones de tiempo o marca de agua típicas de las versiones gratuitas de programas comerciales.

VLC

El reproductor multimedia VLC es posiblemente uno de los ejemplos más brillantes de software gratuito. Todo archivo multimedia que le lances te lo reproducirá con gusto, desde los más comunes hasta el códec más recóndito, sin necesidad de instalar componentes adicionales.

Más allá de la simple reproducción, VLC incluye funcionalidades avanzadas como conversión de formatos, streaming de red, reproducción desde discos dañados y control mediante comandos. Su ligereza, estabilidad y versatilidad lo han convertido en una herramienta indispensable que muchos usuarios instalan como primer programa en cualquier nuevo equipo. Para mí, indispensable junto a MPC.

Jellyfin

Imagen: Jellyfin

Jellyfin posiblemente representa la mejor alternativa de código abierto para crear tu propio "Netflix personal". Este servidor multimedia te permite organizar y transmitir tu colección de archivos multimedia a cualquier dispositivo dentro y fuera de tu red doméstica.

La aplicación destaca por un diseño elegante, similar a las plataformas comerciales de streaming, y funciones avanzadas como el transcoding automático según el dispositivo de reproducción, seguimiento de contenido visto, gestión de usuarios y metadatos. A diferencia de alternativas como Plex, Jellyfin no tiene características premium de pago ni envía datos a servidores externos.

Everything

Everything es la herramienta de búsqueda que Windows debería haber incluido por defecto. Esta pequeña pero potente aplicación indexa todos los archivos de tus unidades de almacenamiento y permite encontrar cualquier cosa en cuestión de milisegundos, con una velocidad que parece magia comparada con el buscador nativo del sistema.

La simplicidad de Everything es precisamente su mayor virtud: interfaz minimalista, uso mínimo de recursos y resultados instantáneos que se actualizan mientras escribes. Admite búsquedas avanzadas mediante expresiones regulares y operadores lógicos, pudiendo filtrar por tamaño, fecha o tipo de archivo. Para cualquier usuario que maneje grandes cantidades de documentos, es literalmente un cambio de vida.

Rufus

Rufus se ha ganado su lugar como la herramienta definitiva para crear unidades USB booteables. Este pequeño ejecutable permite convertir cualquier memoria USB en un medio de instalación para sistemas operativos, herramientas de recuperación o diagnóstico en cuestión de minutos y con opciones avanzadas de configuración. También es una aplicación ampliamente conocida para evitar las restricciones de TPM 2.0 en Windows 11 para equipos que no lo soportan.

A pesar de su tamaño diminuto (menos de 2 MB), Rufus ofrece opciones que valen oro: selección de esquemas de partición, sistemas de archivos, detección de dispositivos defectuosos y modos de instalación. Además, la posibilidad de tener esta herramienta portable y sin necesidad de instalación en el sistema es de lo mejor que existe.

Godot

Godot Engine ha sacudido la industria del desarrollo de videojuegos como ninguna otra herramienta gratuita. Este motor completo permite crear juegos 2D y 3D con un flujo de trabajo visual e intuitivo, sin limitaciones artificiales ni royalties sobre las ventas, a diferencia de motores comerciales como Unity o Unreal.

Godot tiene un particular equilibrio entre accesibilidad y potencia. Su sistema de nodos y escenas facilita la organización del código, su lenguaje GDScript es fácil de aprender pero muy capaz, y su editor integrado incluye todas las herramientas necesarias para el desarrollo. La versión 4.0 elevó aún más el listón con mejoras significativas en gráficos 3D, físicas y rendimiento, acercándose peligrosamente al resto de sus competidores de pago. En la industria del videojuego independiente se está comenzando ahora a usar cada vez más, con grandes casos como "The Case of the Golden Idol".

Zettlr

Imagen: Zettlr

Zettlr se posiciona como una herramienta de escritura académica que combina la sencillez del formato Markdown con potentes funcionalidades para investigadores y escritores. Este editor permite crear documentos estructurados con citas académicas, referencias cruzadas y exportación a formatos profesionales.

Al igual que Obsidian, Zettlr permite también crear redes de notas interconectadas. Además, incluye integración con gestores bibliográficos como Zotero, estadísticas de escritura, modo enfocado y temas personalizables. Para estudiantes universitarios y académicos acostumbrados a pagar licencias de software de escritura, Zettlr representa una alternativa gratuita sin compromisos.

RStudio

Imagen: Wikipedia

RStudio se ha convertido en el entorno de desarrollo por excelencia para análisis estadístico y ciencia de datos. Este IDE para el lenguaje R combina editor de código, consola, visualización de gráficos e historial en una interfaz completa que facilita enormemente el trabajo con datos complejos.

La versión gratuita de RStudio incluye características muy avanzadas como autocompletado inteligente, depuración integrada, gestión de paquetes visual, notebooks interactivos y exportación de resultados a múltiples formatos.

FreeCAD

Imagen: FreeCAD

FreeCAD es otro gran ejemplo de que el diseño paramétrico no tiene que pasar por pagar licencias de gran coste. Esta plataforma de modelado 3D permite crear desde piezas mecánicas precisas hasta edificios completos, utilizando un enfoque basado en restricciones similar al de programas CAD profesionales.

FreeCAD cuenta con organización en espacios de trabajo especializados: desde diseño de piezas y ensamblajes hasta arquitectura, análisis por elementos finitos y fabricación CNC. Cada módulo ofrece herramientas específicas para diferentes disciplinas, y su naturaleza como software libre hace que tanto aficionados como profesionales puedan acceder a grandes herramientas de ingeniería avanzadas gratis como esta.

