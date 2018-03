Sunsama, si Google Calendar y Trello tuviesen un hijo sería como esta app

Sunsama es una plataforma para equipos que integra calendario, reuniones, y tareas. Es como una combinación entre Trello y Google Calendar con una interfaz sumamente limpia e intuitiva.

Su logo no solo me recuerda al fallecido Sunrise Calendar que muchos amábamos, sino que me parece uno de los mejores reemplazos a esta app que he encontrado en mucho tiempo, y que además ofrece muchos beneficios adicionales además del calendario.

Sunsama utiliza el método Kanban, al igual que en Trello. Si no estás familiarizado con él, se trata de una forma de organizar las tareas en tarjetas dentro de columnas según su estado para aprender a dar prioridad a lo más importante.

Prioriza tus tareas día a día

Vista detallada de una tarea en Sunsama

En Sunsama cuentas con un "Kanban Diario", es decir, la app organiza todas tus tareas en tarjetas dentro de columnas, y cada columna representa un día sincronizado con tu calendario. Aunque puedes usar Sunsama de forma particular, también está pensado para equipos y gestionar proyectos con múltiples participantes.

Puedes elegir entre vista solo de calendario o solo de las tareas, o entre dos formas combinadas de ambos. También tienes un botón que te muestra el registro de todas las tareas recientes. Y además cuentas con un buscador integrado.

En la app cada tarjeta puede tener notas (soporta MarkDown), comentarios, listas, fechas límite, personas asignadas, y más. Es ideal para organizar las tareas del día según prioridad y tener una agenda muy bien armada online.

Puedes usar Sunsama con todas sus funciones totalmente gratis sin límite de usuarios en el equipo, la única condición del modo gratuito es que solo puedes crear 100 actividades diarias. Si lo vas a usar de forma personal es más que suficiente, si tienes un equipo pequeño y vas a gestionar un solo proyecto o varios no muy complejos, también debería alcanzarte. Para equipos muy grandes que necesiten más actividades al día, existen dos planes de pago.

Puedes registrarte usando tu cuenta de Google y de inmediato podrás sincronizar tus calendarios de Google con el calendario de Sunsama. También puedes establecer recordatorios vía email o Slack, enviando un dossier de tus eventos cada mañana.

Sunsama se integra con Slack, Asana, Trello, GitHub, y por supuesto, Google Calendar. Así que puedes importar datos desde esos servicios y sincronizarlos. La única deficiencia que le veo de momento es que no tiene aplicaciones móviles.

En Genbeta | Ocho alternativas gratuitas a Trello para gestionar tareas y equipos