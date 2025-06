Así he usado la IA para organizar mis vacaciones: adiós a horas de búsqueda y comparación por decenas de webs

Planificar las vacaciones. Para muchos, estas tres palabras evocan una mezcla de emoción y pavor a partes iguales. La emoción está clara por la experiencia que lleva el hacer un viaje para salir de la rutina del trabajo o de los estudios, pero también la gran investigación y comparación de precios y la abrumadora tarea de crear un itinerario que termine contentando a todos los integrantes del viaje. Esto es lo que literalmente siento yo.

Y el resultado ha sido sorprendente. No solo he ahorrado un tiempo precioso, sino que he descubierto opciones y planes que se me podrían haber escapado en mi habitual buceo por decenas (sin exagerar nada) pestañas en el navegador.

La gran pregunta, ¿a dónde me voy?

Uno de los primeros problemas a los que me enfrenté fue decidir a donde iba a irme de vacaciones. En este caso quería ir a un destino por España en el mes de julio con una buena gastronomía, buenas playas, algo de historia y que no fuera demasiado caro. A partir de aquí formé el siguiente prompt que usé en Gemini:

"Actúa como un experto en viajes. Quiero planificar un viaje de 7 días en España durante la última semana de julio. El presupuesto es moderado. Nos encanta la comida increíble, las playas relajantes, la historia y la fotografía. No nos gustan las aglomeraciones extremas. Sugiéreme 3 destinos detallando por qué encajan con nuestro perfil, una estimación de presupuesto diario (sin vuelos) y una posible actividad única en cada lugar."

Al momento la IA de Google me comenzó a generar una explicación detallada de las tres propuestas que creía que encajaba con lo que estaba buscando: Asturias, la provincia de Cádiz y la isla de Menorca. Todo ello con un presupuesto diario que apuntaba efectivamente a que Menorca es una de las opciones más caras en materia de alojamiento, en comparación con los destinos peninsulares. Con todo esto me terminó conquistando Asturias.

La búsqueda de hotel con la IA

Una vez ya tenía el destino claro, quedaba la gran odisea de encontrar los vuelos y un lugar donde hospedarse sin tener que hipotecar el mes entero de sueldo. Lo primero de todo era tener los vuelos, para lo que también me valí de Gemini, ya que al tener conexión con Google Flight permitió que introduciendo el origen, el destino y una fecha apareciera una serie de rutas.

Sin embargo, siempre prefiero comprar los billetes directamente con la web de la compañía a hacerlo con webs de terceros. Aunque siempre es importante comparar precios.

Para el alojamiento quería una experiencia más local y no un hotel genérica. La idea era establecer un punto intermedio bien conectado para poder moverse en coche con el objetivo de hacer excursiones. Para ello el prompt que usé fue:

Busco un alojamiento para 2 personas en la región de Asturias para la última semana de julio. Debe estar en una zona tranquila pero bien comunicada para hacer excursiones en coche a pueblos de la región.

A partir de ahí la IA me devolvió una serie de alojamientos con los requisitos que le solicité para posteriormente poder reservar en la web de la compañía que hay detrás o en otros buscadores como Booking.

Crear el itinerario

Una vez está el lugar y el cómo ir, queda saber que hacer cuando se llegue al destino. Puede ser complicado encontrar planes en una zona que no se conoce, pero la inteligencia artificial permite también crear un itinerario que se adecúe a diferentes características, como en mi caso que no quiero saber nada de grandes aglomeraciones de personas. Para ello usé este prompt:

Crea un itinerario flexible de 7 días por Asturias con base en Cibuyo. Nos interesa la gastronomía, playas y pueblos con encanto. Queremos evitar las multitudes. El plan debe alternar días de exploración con días más relajados. Para cada día, sugiere un pueblo principal a visitar, una recomendación de restaurante no turístico. El último día debe ser tranquilo y cerca del aeropuerto del aeropuerto de Asturias.

En mi caso que me gusta la gastronomía, y sobre todo la del norte, le pedí específicamente que me dijera un restaurante típico de cada zona. De esta manera, cada día lo tenía organizado con un plan que podía ser más tranquilo o más estresante. Pero al final el objetivo era no aburrirse. Y sobre el papel la verdad es que tiene muy buena pinta.

En definitiva, la inteligencia artificial es una herramienta que con unos prompts puede terminar gestionando unas vacaciones idílicas. Pero lo más importante de todo: no tendrán que invertirse muchas horas para poder hacer todas las tareas de organización.

Imágenes | Dimitra Tg

