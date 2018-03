Digg Reader cierra a finales de marzo, pero todavía puedes salvar tus RSS con estas alternativas

Feedbin: Otro lector de feeds recomendado por el servicio de Digg es Feedbin, una gran aplicación RSS sobre todo si eres usuario de iOS, macOS y Android, aunque también se puede acceder a ella desde la web. Destaca por su diseño elegante, por sus múltiples opciones y porque no es una aplicación gratuita, cuesta 5 dólares estadounidenses al mes. No obstante, si eres un usuario intensivo de los RSS, puede no ser una mala inversión.