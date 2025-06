Alemania ha encontrado la receta más alemana para solucionar sus problemas de productividad: trabajar más

Si hay un país con fama de ser el motor económico de Europa, ese es Alemania. Su modelo laboral altamente productivo con jornadas laborales reducidas parece haberse agotado, así que el gobierno alemán busca nuevas fórmulas para impulsar su crecimiento. La última de todas es un viejo conocido: trabajar más.

El diario Welt se hace eco de las palabras del canciller federal Friedrich Merz, defensor de esta teoría: "En este país tenemos que volver a trabajar más y, sobre todo, de forma más eficiente". Posteriormente matizó sus declaraciones, asegurando que hay grupos (entre la que incluye a las generaciones más jóvenes) que trabajan muchísimo.

La 'nueva' vieja fórmula para acelerar la productividad alemana

Los experimentos alemanes para mejorar la productividad. Alemania valora alargar más la edad de la jubilación, lo que permite por un lado a las empresas satisfacer su demanda de trabajadores con experiencia y por otro, demorar esas bajas pensiones del país germano. Asimismo, ha probado con éxito la jornada laboral de cuatro días. De hecho, la mayoría de las empresas ya no quiere volver a la de cinco días. Eso sí, según su canciller "Con la semana de cuatro días y el equilibrio entre la vida profesional y personal no podremos mantener la prosperidad de este país" como recoge Le Monde.

Alemania es uno de los países de Europa que menos horas trabaja, paradójicamente en comparación con los del sur. Las cifras no dejan lugar a engaño: en 2023 un trabajador alemán trabajó una media de 1.343 horas, es decir, 92 horas menos que en Austria, 186 horas menos que en Suiza y 391 horas menos que en Italia, de acuerdo con los datos de la OCDE.

No obstante, esta realidad no estaba reñida con los resultados, habida cuenta de su alta productividad y el valor añadido de sus productos. Pero en estos momentos la economía está estancada y el gobierno teutón apunta a la falta de trabajo y la preferencia por el ocio como razones de ese estado. Bertram Brossardt, director general de la Asociación de Empresas Bávaras, lo resume para Bild así: "No somos lo suficientemente productivos. Si queremos ser competitivos, ¡tenemos que volver a trabajar más!"..

Media de horas semanales trabajadas en cada país

En este escenario, algunas voces del tejido empresarial alemán han propuesto eliminar días festivos, una medida concreta que aumentaría el tiempo de trabajo sin incrementar las jornadas laborales. Como publica Bild, Brossardt ha sugerido eliminar al menos uno de los días festivos del calendario alemán:

Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés y San Esteban. Mis colegas de Francia e Italia se sorprenden constantemente de que tengamos esos días libres. Quitar uno de esos días libres beneficiaría enormemente a la economía alemana y no supondría una carga pesada para los empleados.

Al eliminar festivos, las cuentas salen mejor. El investigador del Instituto Económico Alemán Christoph Schröder explica que eliminar un día festivo podría incrementar el producto interior bruto (PIB) de Alemania en hasta 8.600 millones de euros. Solo tienen que mirar al vecino: en Dinamarca han eliminado un festivo, lo que supuso un ingreso adicional de 400 millones al presupuesto estatal, según cuenta Michael Hüther, director del IW, y recoge La Vanguardia.

Puede que Alemania esté entre los países con menos horas trabajadas, pero no es el que más festivos tiene. De media la población alemana cuenta con nueve días festivos, aunque en función de la región puede llegar hasta a 12. Así, países como Austria y Malta disfrutan de 13 festivos. Si nos vamos al estado español, lo normal son 12, aunque lugares como Catalunya, Comunitat Valenciana o Navarra suman 13 festivos y Ceuta se lleva la palma con 14.

Los expertos no lo tienen claro. El Confidencial recoge declaraciones de personas especializadas en economía que destacan que eliminar un festivo no va a ser la panacea: lo que Alemania necesita es un cambio en su mercado laboral para recuperar la productividad anterior. El país germano es el segundo país europeo donde menos horas se trabaja a la semana en empleos a jornada completa y la cifra es aún más baja considerando los contratos a tiempo parcial. Para las mujeres es aún peor: una de cada dos trabaja a tiempo parcial, según datos oficiales.

En este sentido algunos economistas sugieren incentivar la incorporación de mujeres al mercado laboral a jornada completa y abrir las puertas a la llegada de trabajadores extranjeros que alivien la escasez. De acuerdo con sus palabras, la clave está en revisar el mercado laboral de arriba a abajo para adaptarse al reto económico y demográfico del envejecimiento de la producción activa.

