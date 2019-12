Windows 95 y su vieja interfaz son el mejor ejemplo de mucho de lo que echamos de menos en Windows 10

A día de hoy, cuando vemos un diseño clásico de interfaz, como el que en Windows inauguró Windows 95, lo que mucha gente piensa es "qué feo y desfasado". Y sí, el diseño, como el de Mac OS Classic, parece completamente de otra época y demasiado alejado de los cánones actuales.

Sin embargo, a menudo analizamos esa realidad solamente desde el punto de vista visual, pero desde el punto de lo mucho que visual tenía de funcional en esa época de la informática. Tuomas Salo es un arquitecto web que ha analizado el diseño de ventanas y botones de Windows 95, y aunque para muchos lectores lo que cuenta no será nada nuevo, los ejemplos nos han parecido excelentes en cuanto a lo que hemos perdido en las últimas décadas.

Not everything was perfect in 1995, but I think we've lost something on the way. Some remarks:



1) Underlined letters indicate keyboard shortcuts. How handy!



2) Design clearly says: "We are buttons!". It's easy to find the wanted button, because they have some color.



1/3 pic.twitter.com/4oBGl7iKOx