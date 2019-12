Cómo saber qué nuevas funciones trae Windows 10 cada vez que instalas una actualización mayor

Desde su lanzamiento en julio de 2015, Windows 10 ha recibido siete actualizaciones mayores de características y una menor al estilo de los viejos 'Service Pack': la November 2019 Update, que lamentablemente fue solo un experimento y no hay planes de que se repita. Esto quiere decir que hasta la fecha existen nueve versiones diferentes de Windows 10.

Todas esas versiones llegaron con muchas o pocas novedades con respecto a sus predecesoras, pero casi siempre con más un par de características importantes que suelen pasar totalmente desapercibidas por los usuarios. Sin embargo, el mismo Windows 10 cuenta con una herramienta que te informa de la mayoría de novedades importantes, solo que también suele pasar desapercibida.

La menospreciada aplicación de Recomendaciones de Windows 10

Puede que alguna vez te la hayas encontrado por ahí, puede que incluso la hayas visto abierta tras actualizar Windows 10, pero lo más probable es que nunca le hayas prestado nada de atención.

La aplicación Recomendaciones es un añadido único de Windows 10 en el que puedes encontrar no solo "recomendaciones" como su nombre lo índica, sino información sobre las nuevas características de la última versión de Windows 10 que acabas de instalar.

En su sección de Novedades, la app de Recomendaciones suele darnos un paseo por las últimas funciones del sistema que es más probable que le interesen a la mayoría de usuarios. Dependiendo de la versión de Windows 10 que tengas, esta app irá variando en su contenido.

La aplicación de Recomendaciones te enseña cómo añadir emojis en Windows 10 con un simple atajo de teclado

La cantidad de gente que ha ido a Google a buscar cómo escribir emojis en Windows 10 sería menor si fuese más obvio que el mismo Windows te puede enseñar cómo a par de clicks de distancia.

Y no solo en la sección de novedades consigues información relevante sobre tu versión de Windows 10. En el resto de secciones sobre persoanlización, seguridad, organización e incluso cosas básicas, te puedes encontrar con un montón de funciones de Windows 10 que quizás ni sabías que existían (a menos que siempre leas Genbeta).

El portapapeles en la nube, una de las mejores adiciones a Windows 10

No se la de veces que he reseñado una actualización de Windows 10 y he empezado diciendo que a simple vista no parece que nada haya cambiado y que haya algo nuevo que valga la pena, y eso cuando eres alguien que ha buscado activamente.

Ese es otro problema importante con la reputación de Windows 10, no solo se trata de los constantes fallos que se producen con cada actualización, sino que muchos usuarios ni se enteran de lo bueno que están obteniendo, y todo esto se junta para crear la idea de que las actualizaciones de Windows no tienen sentido.

Solo haz click en ese botón de inicio y escribe "Recomendaciones", presiona Enter y navega por el misterioso mundo de las funciones "ocultas" de Windows 10 que probablemente no conocías y que tal vez puedan hacer mucho por ti.