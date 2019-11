Windows 10 November 2019 Update: ya puedes instalar la primera actualización estilo 'Service Pack' del sistema operativo

Microsoft ya ha empezado a liberar la más reciente versión de Windows 10, la November 2019 Update. Sin embargo, a diferencia de todas las actualizaciones semestrales anteriores, esta se enfoca más en mejoras de rendimiento y calidad de vida en lugar de en nuevas características, de ahí que la estemos comparando más con un 'Service Pack' al estilo de versiones viejas de Windows.

La versión 1909 de Windows 10 se instalará además mucho más rápido que las versiones anteriores, siempre que ya estés actualizado a la versión 1903 o May 2019 Update, solo hará falta un reinicio. Esto se debe a que tanto la versión 1903 como la 1909 comparten un mismo núcleo y conjunto de archivos de sistema.

Cómo actualizar a Windows 10 November 2019 Update

Si has estado actualizando tu sistema al día, y has instalado todas las actualizaciones acumulativas de Windows 10 1903, entonces en octubre ya recibiste la versión 1909 de Windows 10, sin embargo, esta se encuentra en un estado "latente" y las nuevas características no se activarán hasta que instales un "paquete habilitador".

Esto es básicamente un "interruptor maestro" que vas a instalar desde Windows Update y que requerirá un reinicio rápido. Solo tienes que ir a la Configuración de Windows (tecla de Windows + I), entrar en Actualización y seguridad y hacer click en "Buscar actualizaciones".

La actualización de noviembre se muestra como opcional en Windows Update

Lo más probable es que hayas descargado la actualización en octubre, ahora solo tienes que habilitarla

Si no has estado actualizando Windows 10, tendrás que instalar primero las últimas actualizaciones acumulativas, y si estás en una versión anterior a la 1903, entonces el proceso de actualización será más largo y como el de cualquier otra versión anterior de características, con más reinicios y más lento.

Dado que esta versión es básicamente un parche mensual para Windows 10 1903, el número de la build apenas cambia de 18362.476 a 18363.476, y a diferencia de lo que suele pasar con las actualizaciones de Windows 10, esta debería estar llegando de inmediato a casi todos los usuarios, especialmente aquellos que ya están en Windows 10 1903, puesto que no debería haber problemas de compatibilidad.

Cuáles son las novedades en Windows 10 1909

Como hemos explicado antes, esta actualización incluye una serie de mejoras de largo alcance para aumentar el rendimiento, la calidad del sistema, y algunas características empresariales. La novedad también está en la forma en la que se está entregando la actualización: usando tecnología de mantenimiento, como se usa en los parches mensuales de seguridad.

En cuanto a una lista de nuevas características y novedades, pocas podemos destacar, como por ejemplo:

Recordatorios y eventos rápidos desde el calendario en Windows 10 1909

Ahora podemos crear eventos directamente desde el control flotante del calendario en la barra de tareas. Solo hay que seleccionar una fecha en el calendario y comenzar a escribir el recordatorio.

Ahora existen imágenes descriptivas que muestran lo que significa "Banner" y "centro de acción" cuando ajustamos las notificaciones en aplicaciones, de forma que esa configuración sea más accesible y comprensible.

Desde la configuración de notificaciones ahora hay más opciones, como por ejemplo desactivar la reproducción de sonido cuando estas se muestren.

También hay un nuevo botón para "administrar notificaciones" a la parte superior del centro de actividades que inicia la página de configuración.

Es importante destacar las mejoras en rendimiento en procesadores Intel, aunque esto es solo relevante para el fabricante, Windows 10 ahora tiene capacidades adicionales de depuración para los nuevos procesadores de la marca.

También se ha mejorado la vida útil de la batería y la eficiencia energética con algunos procesadores Intel, esto es gracias a que se ha optimizado el procesamiento de instrucciones por parte del CPU.

En lineas generales no hay bombos ni platillos con nuevas características que se noten a simple vista, pero para muchos es mejor así, un momento de pausa y optimización que podría hacer bien a la estabilidad de un Windows 10 cuya reputación ha sufrido bastante tras constantes fallos de sus versiones.