Windows 10 May 2019 Update, análisis: no es la actualización que necesitamos, pero sí una que nos merecemos

Windows 10 May 2019 Update lleva una semana entre nosotros, o al menos ha pasado una semana desde que la actualización empezara a llegar a los usuarios; este tiempo ha sido suficiente para poder decir que su llegada no ha sido ni de lejos lo accidentada que fue la de la versión anterior, esa actualización de octubre 2018 que incluso fue retirada tras pocos días de su lanzamiento por los problemas que estaba presentando, problemas que se extendieron por varios meses y varios relanzamientos.

Como establecimos durante nuestras primeras impresiones, la May 2019 Update es una completa actualización de calidad que está bastante cargada de novedades y características útiles que mejoran un poco más la experiencia de uso de Windows 10, y aunque lejos de ser perfecto, más de uno consideramos que sigue siendo el mejor Windows de todos. Solo que necesitamos algo más, y tras explicar en detalle lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de la actualización de esta primavera, quizás estén de acuerdo con nosotros en lo que ese algo más es.

Lo bueno

Windows 10 May 2019 Update trae muchas cosas buenas, de entre nuestras características favoritas podemos destacar varias. El modo sandbox para ejecutar aplicaciones en un entorno aislado es una de ellas, esa posibilidad de tener una máquina virtual instantánea y completamente desechable a un click de distancia, es sin duda un gran añadido al sistema, y una función de enorme utilidad en múltiples escenarios.

El menú inicio también recibió varias actualizaciones de calidad de vida, la más importante es quizás el hecho de que ahora tiene su propio proceso en el administrador de tareas y no solo ha mejorado en rendimiento y velocidad, sino que al ser independiente del resto de la shell, podemos detener, o reiniciar su proceso sin afectar el resto del sistema.

La búsqueda es sin dudas la mejor búsqueda que ha tenido ningún Windows, no solo han separado el buscador del sistema de Cortana, sino que ahora es más rápido, más inteligente, y por primera vez (aunque no lo creas) es capaz de indexar todos los archivos del sistema.

Sí, en caso de que no lo supieses, en Windows 10, cuando hacías búsquedas antes de la May 2019 Update, el sistema solo miraba en las bibliotecas y en el escritorio, de ahí que alternativas como Search Everything sean tan populares.

Con esta actualización, puedes ir a la Configuración de Windows y decirle al sistema que utilice la nueva búsqueda mejorada, es decir, que cuando busques algo se incluya todo el equipo. Y si lo deseas, puedes excluir carpetas permanentemente de la búsqueda.

Nueva opción de búsqueda mejorada en Windows 10

Pero quizás los mejores cambios de todos en esta actualización, son los relacionados con Windows Update, después de todo, hemos establecido que es el peor enemigo de Windows 10, o al menos lo era. El mayor culpable de gran cantidad de los problemas que plagan al sistema operativo de Microsoft, tienen que ver con la forma en la que su gestor, pues, gestiona las actualizaciones. Y esto es algo en lo que han trabajado bastante para empezar a solucionar con la versión 1903 de Windows 10.

Windows Update era incapaz de verificar automáticamente si había espacio en disco para descargar e instalar los archivos de una nueva versión, ahora no solo verifica sino que reserva el espacio, y si no lo tienes, la actualización ni siquiera se te ofrecerá.

Windows Update solía descargar e instalar las actualizaciones de forma automática, como un dictador nada benevolente, no solo no pedía permiso, sino que no tomaba ninguna precaución y así terminabas con problemas que podrían haberse evitado simplemente esperando. Ahora incluso irá tan lejos como a desinstalar automáticamente las actualizaciones que den problemas.

Hasta en Windows 10 Home, versión caracterizada por no permitir al usuario básicamente ningún control sobre sus actualizaciones, te dejarán pausarlas en un click por una semana, o posponerlas por hasta 35 días. Son todos pasos adelante que está dando Windows Update, y esa porción del control que regresa a los usuarios, son buenas noticias.

Lo malo

Si el modo sandbox es de lo mejorcito de la actualización, lo peorcito son los problemas que han tenido múltiples usuarios para hacerlo funcionar, algo que está relacionado con dispositivos en los que el idioma fue cambiado entre actualizaciones. Microsoft dice que esperan solventar este problema con una actualización en junio, lo malo es que a muchos, les vino roto.

Es bueno que Windows Update ahora reserve el espacio para los archivos de una nueva actualización, pero esta actualización tiene los mayores requerimientos mínimos de espacio que cualquier otra, 32 GB libres para poder instalar, no más actualizar Windows 10 para portátiles baratas que traen discos de justamente ese tamaño. Si ya eran una terrible inversión por rendimiento...

Y no solo eso, a pesar de la nueva política y el nuevo mínimo, seguirán usando ese precioso espacio para instalar crapware opcional como los juegos que nadie ha pedido. Y, aunque ahora es posible desinstalar muchas más de las apps preinstaladas que trae el sistema, Windows 10 sigue bloqueando esta posibilidad para muchas otras, y un nuevo ejemplo de esto es la app "Tú teléfono", llegó para quedarse y es imposible desinstalarla por los métodos disponibles en el sistema.

Windows 10 May 2019 Update ya tiene su pequeña lista de problemas que ha ido aumentando, pero que en comparación con las dos actualizaciones de 2018, es bastante pequeña. Pero ahí están, bugs de audio por aquí, fallos con el brillo de la pantalla por allá, algún driver incompatible, algunas carpetas duplicadas, etc.

Lo bueno, de nuevo, es que son problemas relativamente menores, varios ya han sido mitigados, y al menos Windows Update se comporta mejor para que menos usuarios los experimenten. Quienes no fuercen la actualización, están más seguros.

Lo bonito y lo feo

Esta nueva versión de Windows 10 trae bastantes cambios estéticos, en lo personal soy bastante fan de su nuevo tema claro, aunque entiendo que todos esos blancos no sean del agrado de algunos, simplemente no se puede complacer a todo el mundo, pero es un tema alternativo, y está ahí para quien lo quiera usar.

Tanto el menú inicio como la búsqueda también han recibido cambios estéticos además de funcionales. La interfaz de búsqueda por ejemplo, ahora que está separada de Cortana, es más bonita, y tiene más información útil.

Una de las cosas que más me gustan de ella es que ahora muestra aplicaciones principales en la parte superior, una especie de accesos directos adicionales. Debajo de esas apps aparece la actividad reciente, todo esto es información útil que se muestra tan solo con hacer click en el cajón de búsqueda o presionando CTRL + S.

El explorador de Windows también ha recibido una pequeña mejora que puede ser bastante significativa para algunos: fechas amigables. Lo que esto quiere decir es que la vista de archivos que organiza según fecha de modificación o creación, ahora muestra cosas más sencillas como "ayer", o "la semana pasada" o "a principio de este mes" en lugar de la fecha y hora exactas.

Otra cosa divertida y bonita que han mejorado es la barra de juego, que básicamente ahora parece un escritorio con Rainmeter lleno de widgets, opciones de personalización y otras cosas útiles para gamers que están al alcance sin tener que salir del juego.

Nueva barra de juego

Parte de lo feo viene cada vez que notas las inconsistencias, tanto el tema claro como el oscuro están incompletos. Aunque la mayoría de iconos principales se han ajustado bien a este nuevo tema, hay otros que se siguen viendo mal, y sin necesariamente ser de terceros, si mi icono de OneDrive ahora es negro porque uso tema claro, ¿por qué el de Blueetooth sigue siendo azul?, ¿por qué el número de notificaciones se ve tan borroso y extraño?.

En algún lugar del mundo a un diseñador le sangran los ojos

Windows 10 está plagado de inconsistencias en diseño, la interfaz vieja se mezcla con la Metro/Modern, y eso con el Fluent Design a medias que no terminan de implementar del todo. Mientras mueven casi todo al menú de Configuración moderno para que nos olvidemos del panel de control, introducen una función nueva como el modo sandbox que se activa justo desde el viejo panel de control.

Las apps preinstaladas de Windows 10 como Correo, Fotos, Calendario, etc. Todas tienen sus iconos monocromáticos que van bien en la barra clara u oscura, pero Mi teléfono, y Office ya tienen nueva iconografía que usa gradientes de colores y... nada tiene sentido en el diseño de Windows.

Windows 10 May 2019 Update: la opinión de Genbeta

No he estado usando este wallpaper en todos los artículos sobre la actualización de mayo por pura casualidad

Windows 10 siempre me ha parecido un buen sistema operativo, en los más de 20 años que llevo usando el sistema, ningún Windows me ha parecido mejor, y aunque se que hay quienes prefieren vivir aferrados al pasado amando eternamente a XP o Windows 7, simplemente no hay punto de comparación en los avances que ha hecho Microsoft con Windows 10.

El detalle aquí está en que esas versiones de Windows que ya son de antaño, eran más estables. El peor enemigo de Windows 10, como ya lo hemos mencionado es Windows Update, pero también lo es este desenfrenado modelo de lanzar una actualización mayor cada 6 meses. Con la Anniversary Update y quizás hasta la última Creators Update, los tiros parecían ir bien, pero 2018 fue un desastre.

Tanto la April 2018 Update como la October 2018 Update brillaron más por su plaga de problemas que por sus novedades y mejoras. El Programa Insider aunque tierno y apasionante para algunos, está fallando en algo, problemas reportados ahí por meses pasan desapercibidos y llegan a versiones finales de Windows 10.

Es inaceptable que actualizar Windows 10 sea como una ruleta rusa, en el último par de años especialmente, he visto como crece el miedo a actualizar entre cada vez más usuarios porque existe una posibilidad latente de que algo vaya a ir mal con su ordenador tras hacerlo.

Parece que ser que tras cuatro años y ocho versiones de Windows 10, es hora de plantearse si estas actualizaciones están haciendo más mal que bien a la reputación de Windows

Microsoft lo sabe, y por ello ha dado marcha atrás con sus políticas de obligar a todo el mundo a actualizar cuando ellos dicen, y con esta versión han devuelto un poco de control al usuario. Otro paso que han dado parece ser que van a bajar un poco el ritmo, y es posible que la May 2019 Update reciba algo más parecido a un 'Service Pack' a que veamos otra gran actualización en otoño como nos tienen acostumbrados.

Mejoras como las que trae esta nueva versión de Windows 10 son más que bienvenidas, las aplaudo y las aprecio, es algo que se merecen los usuarios, pero lo que realmente necesitamos es estabilidad, y creo que muchos estarían más que dispuestos no solo a esperar seis meses, o un año, sino más, por lo que antes eran los viejos 'Service Pack', sinónimo de un gran paquete de mejoras para hacer un Windows más robusto y confiable, y no una ruleta rusa a cambio de un nuevo Paint en tres dimensiones.

Imagen de portada | WarrenClyde