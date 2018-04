Windows 10 April 2018 Update, análisis: una actualización enfocada en productividad más importante de lo que parece

Casi tres años después del lanzamiento original de Windows 10 en julio de 2015, hemos llegado a la quinta actualización mayor que recibe el sistema de forma gratuita. Una que a fue anunciada y nombrada oficialmente apenas hace tres días y que ahora conocemos como "Windows 10 April 2018 Update".

Esta actualización de abril incluye muchas más novedades de las que se pueden observar a simple vista y que hacen al sistema mejor, algo que ya es casi una regla con cada actualización de Windows 10. Pero, sus características más destacadas tienen que ver con la productividad gracias a la nueva linea de tiempo y detalles como el nuevo asistente de concentración.

Esta actualización comienza a llegar a los usuarios a partir de hoy, como siempre, de forma progresiva. Es probable que la recibas más pronto mientras más moderno sea tu equipo. Nosotros la hemos estado probando por varias semanas gracias al programa Insider, donde aterrizó hace más de un mes, y te contamos a detalle sobre sus novedades.

Windows Timeline

Esta es la función estrella y más promocionada de la actualización de abril: la nueva Linea de tiempo en Windows 10 puede resultar bastante útil para ciertos tipos de usuarios. Windows Timeline es una adición a los escritorios virtuales de Windows 10 que almacena un historial de 30 días de todas tus actividades en el sistema y las organiza en orden cronológico.

Ahora cuando presionas el icono de Vista de tareas te encuentras con miniaturas de todos los documentos, aplicaciones y sitios web que has visitado en los últimos días. Esta función brilla aún más en el caso de aquellos que tienen más de un ordenador.

La linea de tiempo brilla más cuando trabajas con más de un ordenador con Windows 10 a la vez. Sin embargo, incluso en uno solo puede hacer maravillas por tu productividad.

Por ejemplo, si en tu ordenador del trabajo comienzas a editar un documento y tienes varias pestañas abiertas además en el navegador, al llegar a casa solo tienes que iniciar Windows 10 y continuar donde te quedaste porque todo se almacena en el Windows Timeline conectado con tu cuenta de Microsoft.

Incluso con un solo ordenador puede hacer maravillas por tu productividad, pues sirve a modo de recordatorio de lo que estbas haciendo hace algunos días. Por ejemplo, el lunes al iniciar Windows 10, puedes abrir la vista de tareas y retomar ese documento que estabas editando o ese artículo que estabas leyendo el viernes antes de apagar el ordenador.

El historial de la linea de tiempo permance sin importar si reinicias, suspendes, apagas, o cambias de dispositivo.

Es una función con mucho potencial a futuro, especialmente cuando ofrezca soporte para todas las aplicaciones que usuamos en Windows y no solamente para las de Microsoft y algunas otras de la Tienda. El historial de navegación solo funciona con Microsoft Edge, por ejemplo, no verás en el Timeline las pestañas que tuvieses abiertas en Firefox.

Novedades en Microsoft Edge

El navegador de Windows 10 ha recorrido un largo camino, y con esta versión del sistema también ha recibido una buena cantidad de mejoras. Edge ahora te permite silenciar pestañas de forma individual, nada revolucionario que no dejen hacer otros navegadores, pero que sí le resta una importante carencia.

Otra cosa que también es más fácil de hacer con Edge ahora, es rellenar formularios. El navegador puede rellenar automáticamente los detalles de tus tarjetas de crédito cuando haces compras en linea, gracias a que almacena los datos en tu cuenta de Microsoft.

Modo de lectura de Microsoft Edge con el resaltado de adjetivos activado

Mis novedades favoritas tienen quizás que ver con el modo de lectura. Edge ahora es capaz de no solo leer en voz alta el texto, sino que ahora tiene nueva herramientas gramaticales para ayudarte a comprender lo que lees.

Esta característica le permite al navegador dividir las palabras en silabas y resaltar elementos de la oración como los sustantivos, los verbos y los adjetivos con solo presionar un botón. Además soporta múltiples idiomas a la vez.

Asistente de concentración

Icono del asistente de concentración en el centro de actividades de Windows 10

Con la actualización de abril Windows 10 ahora incluye el llamado asistente de concentración, una mejora sustancial al antiguo "modo no molestar" con el que contabamos en el área de notificaciones. El asistente te permite elegir qué notificaciones te gustaría ver para mantenerte concentrao y evitar distracciones.

Un modo "no molestar" con múltiples opciones de personalización

Puedes configurarlo de dos formas, una en la que solo recibirás notificaciones de prioridad de una lista de apps que tú mismo eliges. Y, otro en el que se desactiva todo menos las alarmas. Puedes establacer incluso reglas automáticas, como por ejemplo que se active a ciertas horas, que se activa solo cuando duplicas tu pantalla, que se active cuando juegas, o incluso solo cuanto estás en casa si permites que Cortana sepa tu dirección.

Otra función interesante del asistente de concentración, es que como lo que hace es ir almacenando tus notificaciones en el centro de actividades en lugar de molestarte con sonidos y mensajes, cuando lo desactivas puedes elegir que te muestre un resumen de lo que te perdiste mientras estabas concentrado.

Cambios en el menú de Configuración

La cantidad de cosas nuevas que se han incluído en el menú de Configuración de Windows 10 es gigantesca y quizás más importante que otras novedades a las que se le están prestando más atención. Muchas de estas características se han integrado de forma tan perfecta que probablemente muchos usuarios crean que siempre estuvieron ahí.

Es parte de lo que me suele dar tristeza de estas actualizaciones, que se les da menos crédito del que merecen porque no se les presta suficiente atención, y porque Microsoft no parece hacer un esfuerzo por presumir de ellas. Windows 10 es un sistema cada vez más completo, aunque muchos elijan concentrarse en sus defectos.

Diseño

El menú lateral ahora tiene transparencias estilo Fluent Design

Cuando lo inicies por primera vez notarás las pequeñas diferencias en la interfaz gracias a Fluent Design. La ventana inicial de Configuración ha cambiado la forma en la que organiza cada sección y como muestra los iconos. El menú lateral tiene esas transparencias y ruido "material acrílico" de Fluent.

Liberardor de espacio en disco

Ahora desde Sistema en el área Almacenamiento encontrarás una nueva opción para liberar espacio que te deja borrar todo lo que te deja borrar la herramienta clásica del liberador de espacio en Windows.

Experiencias compartidas

También desde el área de Sistema puedes acceder ahora a nuevas opciones para compartir archivos con otros equipos a través de Wi-Fi o Bluetooth que se encuentren cerca de ti. Puede decidir donde se guardan esos archivos, y puedes restringir si serán solo de tus dispositivos o de los de cualquier otra persona.

Sonido

Esta es un área nueva y que brillaba por su ausencia en el menú de Configuración. También está en al área de Sistema y desde ahí puedes elegir dispositivos de entrada y salida, ajustar volumen, probar tu micrófono, personalizar el volumen de cada aplicación, y solucionar problemas.

Fuentes

En área de Personalización ahora cuenta con una sección de Fuentes desde la que puedes previsualizar todas las tipografías instaladas en Windows 10, ver detalles sobre ellas, y también desinstalarlas. Además, ya hay tipografías disponibles en la Tienda de Microsoft.

Aplicaciones de inicio

Ahora en el área de Aplicaciones encontrarás una nueva sección llamada 'Incio' desde la que podrás activar o desactivar de entre todos tus programas instalados cuáles inician con el sistema. Esto es algo que solo estaba disponible antes desde el Administrador de tareas.

Accesibilidad

La opciones de accesibilidad de Windows 10 con esta actualización están finalmente a la par con las de versiones anteriores de Windows, es de hecho esta la razón por la que la oferta de actualización gratuita para usuarios con discapacidad visual se eliminó recientemente.

Ahora es posible dictar texto y controlar el dispositivo solo con la voz, e incluso se ha añadido la función de control ocular (en beta). Otra novedad aquí es el dictado para facilitar la entrada de texto y básicamente escibir en cualquier app usando la voz, lamentablemente solo está disponible en inglés.

Privacidad

Con la actualización de abril Microsoft ha incluido una sección más detallada bajo Comentarios y diagnósticos que te explica de forma mucho más completa qué datos almacenan Windows 10 y Microsoft sobre ti.

Desde el áres de Privacidad también tienes un nuevo elemento: Historial de actividad, que tiene que ver con el nuevo Windows Timeline y cóm se almacena la información y se sincroniza en la nube para mostrarse a través de dispositivos.

Otras cosas con las que te vas a encontrar es que ahora puedes decidir que aplicaciones que pueden acceder a fotos, vídeos y sistema de archivos. Y además también se rediseñó un poco la sección sobre seguridad de Windows, ya no tienes que abrir directamente el centro de seguridad de Windows Defender solo para ver las opciones disponibles.

Aplicaciones web progresivas

Poco antes de la llegada de esta actualización, empezaron a aparecer las primera aplicaciones web progresivas (PWA) en la Tienda de Microsoft. Se trata de un paso importante para dar soporte a aplicaciones web que se integren mejor con el sistema, aprovechen las notificaciones nativas de Windows 10 y estén optimizadas para consumir menos recursos.

Por ahora, las PWA siguen siendo una posibilidad interesante y nada más.

Sin embargo, aunque la idea luce muy linda en papel, todavía reina la escasez de apps. Por unos segundos tuvimos PWA de YouTube en la tienda, pero no eran ni oficiales, ni PWA reales, sino solo un contenedor de la versión web de YouTube. Tendremos que esperar más a ver si terminan de despegar.

Mejor que las Creators Update aunque pase más desapercibida

Esta no es la primera actualización de Windows 10 que es simplemente nombrada por el mes en el que empieza a estar disponible, también lo fue la primera actualización de noviembre en 2015, a la que siguieron la Anniversary Update, la Creators Update, y la Fall Creators Update.

Sin embargo, creo que es de las actualizaciones más ignoradas desde el punto de vista de promoción y mercadeo. Es como si a nadie le importara mucho, y ese nombre "abril" suena más a parche con "bug fixes" que a actualización mayor.

La actualización de abril es mucho más grande e interesante de lo que su nombre y poca promoción dan a endenter

No se hizo un evento para hablar sobre sus novedades, que son bastantes, y que para muchos usuarios son más útiles e importantes que las novedades de, por ejemplo, las dos Creators. Es probable y triste que muchas de las bondades de la actualización de abril pasen desapercibidas porque ni el mismo Microsoft les ha prestado mucha atención.

Las diferencias entre el Windows 10 de 2015 y el Windows 10 que tenemos con la actualización de abril son bastante grandes, pero pocos usuarios pueden recordar qué llegó cuando y con cuál versión y si en cambio no ha sido siempre así.

La actualización de abril es una de las más completas y que más atención ha prestado al detalle, no tiene grandes cambios llamativos que rompan el molde y cambien Windows 10 de forma drástica, pero en cambio son una colección de pequeñas y medianas mejoras que hacen un sistema más completo y usable. Una actualización que en mi humilde opinión se merce más el nombre de "mayor" que varias de las anteriores.

Imagen de portada | zhalovejun

En Genbeta | Ubuntu 18.04, análisis: la versión más emocionante en muchos años