Qué significa para Windows 10 que la Tienda de Microsoft empiece a incluir aplicaciones web progresivas

Con la llegada de la Spring Creators Update a la vuelta de la esquina, también empieza a hacerse realidad la oferta de aplicaciones web progresivas (PWA) en la Tienda de Microsoft. De hecho, los de Redmond han seleccionado y publicado recientemente más de una docena de PWA.

Otro ejemplo interesante de esto es la app de Twitter para Windows 10, una que se había quedado bastante abandonada y ni siquiera tenía soporte para las 280 caracteres, hasta que Twitter decidió convertirla en una PWA hace apenas un par de semanas. Es un caso importante y que puede darnos una idea de lo que será el futuro de las apps para Windows a partir de la siguiente versión.

La app de Twitter estaba abandonada, y aunque Twitter no sea el mejor ejemplo a la hora de mantener sus apps de escritorio (también dejaron morir la de macOS, el hecho de que "revivieran" la app para Windows 10 gracias al sistema de PWA demuestra que probablemente haya sido por el poco esfuerzo que tomó, y quizás más de un desarrollador elija este camino para ofrecer su servicio web como app en Windows.

La llegada de las progressive web apps a Windows 10 es algo que está planeado hace tiempo y que sabíamos llegaría con Redstone 4, el nombre clave de esta actualización de primavera que estamos esperando aún. Las primeras PWA ya están en la tienda de Microsoft, antes de la llegada de la Spring Creators Update.

Si no sabes lo que son, es bastante simple, se trata de aplicaciones web, como las que abrimos en el navegador, la diferencia es que los desarrolladores pueden empaquetarlas especialmente para Windows 10 sin demasiada complicación, podrán estar en la Tienda de Microsoft listas para instalar por cualquier usuario.

Además de tener capacidades avanzadas y soportar notificaciones del sistema, las PWA se ejecutan independientemente del navegador para no sobrecargar a Edge. Son webapps que no necesitan abrir el navegador, y que en teoría consumirían menos recursos que tener una app abierta en una pestaña fijada permanentemente.

Si las PWA resultan al final una opción menos come recursos que tener varias pestañas de Chrome con diferentes servicios y aplicaciones web ejecutándose, representarían una gran diferencia para usuarios con equipos de recursos moderados.

Si en algo podemos estar de acuerdo muchos usuarios de Windows 10, es que apesar de que la tienda de Microsoft ha crecido bastante, especialmente en el último año, no lo ha hecho ni a la velocidad que esperabamos ni con la calidad que quisieramos. Llevamos tres años de Windows 10 esperando grandes cosas, y recibiendo en muchos casos, apps apenas aceptables.

A Spotify le tomó dos años y medio aparecer en la Windows Store. El mismo Office 365 tardó lo mismo. Esta es probablemente la gran razón por la que Windows 10 S básicamente nació muerto, una versión de Windows que solo soporta apps de una Tienda con tantas carencias, no podía llegar muy lejos.

Just for kicks, here is @davatron5000's @godaytrip as a #PWA on a preview build of Windows 10! 🚀(inspired by: https://t.co/Flm63mmu6K) pic.twitter.com/t2Kr5MlTOX