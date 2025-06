ChatGPT está caído: el chatbot de OpenAI no funciona en todo el mundo [Actualizado]

Actualización 15:00: el servicio de ChatGPT ya se está restableciendo de manera progresiva a los usuarios, aunque la generación de respuestas sigue siendo lenta.

Si durante la mañana de este martes has intentado usar ChatGPT a través de su web o de la API te habrás encontrado que no funciona de manera correcta. Y es que precisamente la IA de OpenAI ahora mismo se encuentra completamente inoperativa y sin posibilidad de generar ningún tipo de respuesta a los prompts que se introduzcan.

Según se puede ver en DownDetector, este problema se presente desde en torno a las 11 de la mañana cuando los usuarios se han encontrado sin posibilidad de generar ningún tipo de respuesta por parte de la inteligencia artificial. Algo que también se puede comprobar en la web de Estado de OpenAI que muestra que ahora mismo todos sus servicios están completamente inoperativos.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

ChatGPT se encuentra caído a nivel global

ChatGPT se encuentra caído a nivel global, pero ya desde de ayer algunos usuarios (donde me incluyo) notamos como la velocidad de respuesta de ChatGPT no era la de siempre, ya que comenzó a escribir de una manera muy pausada. Algo que le duró poco tiempo para volver a funcionar de manera normal. Hasta que hoy mismo cualquier prompt que se le introduzca se responde con la frase "Hmm... something seems to have gone wrong."

La web de consulta del estado del sistema de OpenAI muestra ahora mismo estos problemas en la API, ChatGPT y Sora. En el caso de Sora se ha detectado la incidencia hace una hora. Pero en el caso del resto de servicios si que lleva abierta la incidencia cuatro horas en los momentos de escribir este artículo. La última actualización que han ofrecido al respecto en su web ha sido a las 12:27 y han detallado:

Algunos usuarios están experimentando tasas de error y latencia elevadas en los servicios mencionados. Seguimos investigando este problema.

La afectación es generalizada, ya que ha dejado de funcionar la IA en móvil y versión web pero también todos los servicios asociados como Operator, creación de imágenes, subida de archivos, memoria, GPTs... y un largo etcétera por delante. Lo único que se mantiene en pie es el 'login' a la cuenta que no ha presentado ningún problema.

A partir de las 14:35 desde OpenAI han actualizado el estado de este fallo al informar que ya habían ubicado el fallo en concreto y ya están trabajando en implementar una solución:

Hemos identificado la causa raíz del problema que genera altos niveles de errores y latencia en los servicios mencionados. Estamos trabajando para implementar una solución.

Las redes sociales también han reaccionado a la caída de ChatGPT durante ya cuatro horas con la publicación de memes de como se pueden llegar a sentir los usuarios que usan de manera habitual esta IA. Pero aún quedan alternativas más allá de ChatGPT que siguen funcionando sin problema como por ejemplo Gemini.

Imágenes | Levart_Photographer

En Genbeta | El problema que ya surge en los equipos de desarrollo: programadores que culpan a la IA de los errores de código