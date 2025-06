Este CEO dice que un grado universitario no vale nada a la hora de contratarte. Da la razón a la generación Z

La mitad de la generación Z de Estados Unidos cree que ir a la universidad fue tirar el dinero. Aaron Levant, CEO de Complex, una plataforma de comercio electrónico valida ese pensamiento, según explicó a CNBC: afirma que nunca le ha dado valor al título universitario en el período universitario. Y va más allá: ni siquiera revisa si las personas que va a contratar tienen un grado en su currículum.

Siendo modelos muy distintos, en cuanto a salidas y costes de la etapa, lo cierto es que la realidad de los jóvenes españoles les da la razón: el 40% están en "subempleo" cuatro años después de acabar la universidad. No es lo único en lo que la realidad da la razón a los jóvenes en cuanto al mundo laboral: tanto en España como en China, están optando por opositar para conseguir empleo público. Con objetivos comunes, como estabilidad, condiciones o salarios mejores.

En qué se fija este CEO

Si tener carrera no es importa, y lo cierto es que en China la generación Z también sufre sobrecualificación, con España liderando las cifras de la Unión Europea en este sentido, ¿qué es lo relevante en un currículum?

Proyectos alternativos o side hustles Levant explica que para evaluar la ambición e intereses de alguien, analiza si el candidato tiene algo alternativo fuera de su trabajo o experiencia laboral anterior. No porque su historial no le sirva, sino porque con una alternativa al trabajo se le demuestra ser un buscavidas. El directivo menciona además que estos proyectos ayudan a la gente a sentirse más realizada.

Lealtad laboral. En un momento en que la generación Z prioriza la lealtad sobre la flexibilidad, para Levant es un factor decisivo. "Si veo a alguien con siete trabajos en siete años, eso es una señal de alerta para mí. [...] O no son leales, o no son lo suficientemente buenos como para quedarse", expresó el CEO a CNBC. Tampoco suele gustar en las empresas lo contrario: un hueco grande entre trabajos reflejado en el currículum, que puede denotar que ha faltado interés durante un tiempo o que la persona no se ha actualizado lo suficiente.

Habilidades clave. Tras su sentencia inicial, cabe preguntarse dónde queda la formación para Levant. Y por lo que cuenta, muy abajo en su escala de prioridades. Menciona buscar personas que hayan desarrollado anteriormente el mismo trabajo que realizará en el puesto para el que está reclutando. Para analizar esto, explica que se basa en las experiencias laborales anteriores, que ofrezcan garantías de que al unirse a la compañía, tendrá su historial de aprendizaje como guía.

Imagen | Foto de Annie Spratt en Unsplash

