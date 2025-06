El CEO de una empresa de software, defensor de la oficina al 100%, dice que el teletrabajo solo es bueno para los individuos

En pleno 2025, muchas empresas siguen enfrascadas en una tendencia que creíamos que desaparecería poco después de la pandemia: el regreso a la oficina. No hay que ir a casos extraños, ha pasado recientemente con Google y con Amazon.

En este sentido, hace un tiempo un líder nos sorprendió con una declaración polémica: Jake Wood, CEO de Groundswell, una empresa de software cuyo objetivo es "democratizar la filantropía", considera que el trabajo remoto puede ser bueno para los individuos, pero no para el equipo en general.

Según argumentó en su perfil en LinkedIn, trabajar no es sólo una cuestión de productividad personal: se trata de ser un "jugador de equipo y ayudar a mejorar el rendimiento de los demás", afirmó el directivo y cofundador de la compañía.

Lagunas en el diálogo

"Nunca he ocultado que soy un gran defensor de la colaboración y el trabajo en persona" y dice que no está de acuerdo con la idea de que lo importante es el trabajo que uno hace, no su asistencia a una oficina, porque ahí falta algo para él fundamental: que el desarrollo de una tarea y una empresa "no se trata sólo de ti", apunta.

De acuerdo con el CEO, puede que una persona sea capaz de realizar su trabajo a tiempo y según las normas en un entorno remoto, pero siempre hay que tener en cuenta a los compañeros. "Los trabajadores de alto rendimiento aumentan el rendimiento de los que les rodean. Esto se degrada gravemente cuando los que más rinden (que son los más capaces de prosperar con el trabajo en remoto) trabajan desde casa", sentenciaba.

Esto hace que gran parte del resto de la organización funcione de forma ineficiente. Los nuevos empleados se incorporan más lentamente. Y coincide con los estudios que afirman que los empleados junior no crecen profesionalmente. Y afirma que:

Si no te importa mejorar el rendimiento de los demás, no pasa nada. No tiene nada de malo. Pero tal vez prefieras ser un profesional independiente, libre de trabajar dónde y cómo quieras, en lugar de un compañero de equipo a tiempo completo.

Autoproclamado "gran defensor de la colaboración y el trabajo en persona", Wood declaró a Fortune que el trabajo remoto ralentiza el progreso de la empresa y perjudica la eficiencia. Además, considera que "los empleados tienen que cuidar de sí mismos, y no me hago ilusiones de que todo el mundo tenga ese sentimiento de dedicación o desinterés y sacrificio por su empresa".

