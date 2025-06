Decidí usar Facebook Marketplace por primera vez para vender un mueble: solo he perdido el tiempo con mensajes para estafarme

Tengo unos muebles que quiero vender. Son bonitos, de buena calidad, bien cuidados pero, aunque tengamos nostalgia por cosas de los 2000, aquellos muebles que ocupaban demasiado espacio en los salones (con sus estanterías, vitrinas, cajoneras, armarios y un espacio para la TV) ya no son la moda. Por lo que no logro captar el interés de nadie con ellos... Bueno, miento. Solo me están contactando a todas horas para estafarme.

Decidí ponerlo en Marketplace, el sitio de compra y venta de objetos de Facebook. Nunca lo había usado pero hubo gente que me comentó que a veces miran por ahí para encontrar cosas para el hogar que necesitan. Así que intenté probar mi suerte.

Pero solo he recibido mensajes, muchos, de gente interesadísima (tanto que no necesitaban información extra ni verlo para querer comprarlo ya) en el producto, y que quieren que hablemos a través de su mail.

Para reportar sobre ello y que otras personas que se vayan a ver en el mismo problema puedan informarse mejor de cómo es esta estafa, respondí a uno de ellos para llegar más allá y poder documentar.

Mi publicación con el mueble que quiero vender y toda la información acerca de sus medidas vio la luz el 12 de mayo. Tengo ahora mismo 15 mensajes de gente interesada (más los que borré al principio hasta que decidí que en vez de borrarlos, lo mejor sería reportar este problema). Está claro que ninguno es de gente realmente interesada más que en robarme algo (primero datos personales y luego dinero, supongo). Y cierto es que, desde que respondí a uno de los mails, nunca más me han contactado. Eso fue hace unos días.

Los mensajes de contacto

Absolutamente todos los mensajes dicen que prefieren pasar a comunicarnos por correo. Mensajes como (el correo lo comparto oculto):

"Hola, si el artículo está todavía disponible, déjame un correo electrónico a mi dirección de correo que te dejo y hablaremos. xxxxx3557050@gmail.com Gracias!!

Hola! ¿Está disponible su anuncio? Si es así, póngase en contacto conmigo en xxxxxx1703@outlook.com

Finalmente, agarré uno de esos mails y le escribí para ver cómo sigue esta estafa. Le respondí a alguien que sí con un mensaje como este: "El mueble de castaño sigue disponible, sí. Digame si le interesa". La persona al otro lado del correo tiene incluso foto de perfil y un mail que indica un nombre y un apellido, así que de ese lado todo está creado realista.

Cómo sigue la comunicación

Ya después de confirmarle, el hombre continúa con un mail con alguna errata gramatical. Comenta que (copiado tal cual lo recibí): "Tengo la intención de finalizar el pago a travers de Milanuncios Express que es más Seguro y económica para el envío! Solo espero que el artículo sea como en las fotos que vi en tu perfil porque Estoy interesado . Los gastos de envío son para mí. Vale".

Cabe decir que Milanuncios Express es un formato de comprar o vender online en Milanuncios, y también sirve para hacer envíos.

Le pregunto si no tiene intención de pasar a verlo y qué es lo que yo debo hacer. Su respuesta (de nuevo, sin corregir sus erratas):

"Ok te explico el proceso de pago seguro de Milanuncios

Voy a realizar el pago con el servicio de Milanuncios , ellos se pondrán en contacto contigo y se encargarán de pagarte directamente Recibes el dinero antes de que vengan a recoger la mercancia. Es más fácily seguro para ambos, los gastos de envio correrán a mi cargo.

Y la recogida es en su domicilio y los gastos de envío también están a mi disposición.

Usted no tiene que pagar nada con el servicio milanuncios.

El servicio se encargará también del resto, incluido el embalaje.

Si alguna vez usted no tiene ningún embalaje, tendrá su dinero en su cuenta antes de que vengan a recoger el artículo en su casa"

Finalmente le digo qué necesita de mí y quiere mi nombre completo, el precio del artículo, mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Algo que, obviamente ya no dí.

Información para hacer estafas mejor elaboradas

Teniendo en cuenta otras historias que hemos compartido con anterioridad y que siguen viendo la luz a menudo en Genbeta, toda esa información puede llevar luego a realizar estafas y fraudes bien elaborados para lograr convencer a las víctimas del objetivo final.

Por ejemplo, el caso de la madre de una amiga que una recibió unos mensajes de WhatsApp como si fuera su propia hija reportando un problema. Probablemente, si hubieran tenido más información de mi amiga, habría sido más fácil lograr el objetivo.

