El problema que ya surge en los equipos de desarrollo: programadores que culpan a la IA de los errores de código

La inteligencia artificial nos ha traído muchas ventajas y una mejora sustancial en la productividad personal y laboral, pero también nos ha dado una nueva excusa. Así lo manifestaba un usuario a través de un hilo de Reddit, donde denunciaba que ha empezado a circular una nueva justificación entre los equipos de desarrollo de software: "Copilot me lo sugirió".

En los equipos de desarrollo no es extraño contratar servicios como GitHub Copilot, que actúan como asistentes de programación y que ya han generado múltiples polémicas. Una de ellas está bastante clara: algunos desarrolladores han encontrado una forma de desentenderse del código que han escrito, utilizando como excusa que fue la IA quien les propuso ese código.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

La IA no debe sustituir el criterio de los desarrolladores humanos

A través del subreddit r/ExperiencedDevs, un desarrollador senior afirmaba: "Estoy cansado de escuchar 'Copilot sugirió eso' en el trabajo". Señalaba que, durante su jornada laboral, se encuentra frecuentemente con código de baja calidad o directamente erróneo. Sin embargo, al preguntar al autor del código, la respuesta suele ser siempre la misma: "Copilot sugirió eso".

Los comentarios al hilo en Reddit iban en la misma línea de la discusión principal: coincidían en que, aunque herramientas de IA como Copilot pueden ser útiles para automatizar tareas repetitivas o generar fragmentos de código, no pueden sustituir el juicio y la comprensión de un programador humano.

Aunque muchos se escudan en las sugerencias de Copilot para justificar el código generado, otros desarrolladores recuerdan que "Copilot no te obliga a aceptar la sugerencia", subrayando que la responsabilidad final es siempre del desarrollador. Y es que siempre se debe revisar lo que propone la IA y no aceptar ciegamente sus sugerencias, ya que puede introducir errores muy sutiles que hagan que el código no funcione correctamente.

Este debate también ha evidenciado la brecha generacional que empieza a abrirse en el mundo de la programación, creando dos mundos: los desarrolladores que aprendieron a programar sin la IA, y aquellos que han contado con su ayuda desde el principio. Los primeros tienden a ser más metódicos y a comprender mejor los fundamentos, mientras que muchos de los recién llegados confían en exceso en la IA como atajo en su día a día.

Aunque también hay elogios hacia Copilot. Algunos desarrolladores reconocen que es una herramienta muy útil para agilizar el trabajo y reducir la carga mental en ciertas tareas. Pero todos coinciden en algo: hay que ser responsables en su uso y recordar que la responsabilidad final sobre el código siempre recae en el programador.

Imágenes | Sigmund Jexo

En Genbeta | Esta es la guía definitiva para aprender a programar gratis: ofrece miles de libros en español y en inglés