Esta web es una mina para aprender a programar gratis: hasta 67 lenguajes y con la ayuda de miles de mentores

Aprender a programar es algo a lo que cada vez más usuarios se apuntan, ya sea a través de distintos niveles académicos, cursos, o de forma autodidacta. Y si bien en Genbeta hemos hablado de infinidad de recursos para aprender a escribir código en múltiples lenguajes de programación, esta web de la que te vamos a hablar es genial para aquellos curiosos que se quieran aventurar en el genial mundo de la programación.

Exercism es un sitio web que recopila recursos de todo tipo para ayudar a los usuarios a aprender a programar. La página incluye ejercicios de hasta 67 lenguajes de programación, todo ello de manera gratuita.

Una web para aprender a programar de forma divertida y fácil

Si alguna vez te has planteado aprender algún lenguaje de programación como Python, JavaScript, Java, C++, C#, Rust y otros tantos, Exercism es una buena guía para comenzar.

El aprendizaje funciona a modo de reto para el usuario, donde en cada lección aprendemos fundamentos básicos de diversos temas. La idea es que el usuario vaya escribiendo código y que esto sirva para ir pasando a niveles más avanzados.

Exercism insiste en que su método será siempre gratis, y se apoya en una gran comunidad con el fin de colaborar y hacer que nuevos miembros puedan aprender a programar. Todas las contribuciones son de libre distribución, aunque sus responsables también aceptan donaciones.

Para comenzar en Exercism, lo único que debe hacer el usuario es registrarse de manera gratuita y escoger el lenguaje de programación que desea practicar. Si bien dispone de niveles para todo tipo de usuarios, Exercism se notará algo menos frustrante si el usuario llega con algunas nociones, aunque sean muy básicas.

En total, más de un millón y medio de usuarios utilizan los recursos de Exercism para aprender a programar. Además, si te encuentras en problemas con tu código, siempre puedes contar con su comunidad, siendo una de las bases más valiosas de la web. Y es que Exercism cuenta con más de 11.500 mentores, personas que voluntariamente ayudan a otros usuarios a aprender a programar.

Por ponerle alguna pega, merece la pena destacar que la web se encuentra totalmente en inglés. Así que si quieres comenzar a utilizar esta página también sería recomendable que al menos te sepas manejar un poco con el idioma (o tirar de traductor).

