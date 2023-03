Así es el nuevo GitHub Copilot X: los desarrolladores van a poder chatear con la inteligencia artificial y obtener su ayuda

La inteligencia artificial se está implementando en una gran cantidad de herramientas, como los navegadores de Bing o Google para facilitar las búsquedas y ahora también en las herramientas que tienen los desarrolladores para crear nuevos programas. El ejemplo más claro era GitHub Copilot que vio la luz hace unos meses para ayudar a los desarrolladores, pero ahora han decidido trabajar en una herramienta mucho más avanzada con GitHub Copilot X que ha abierto en el día de hoy su lista de espera para poder probarlo.

GitHub Copilot X se presenta como una interfaz con interfaces de chat y terminales para realizar el mejor desarrollo de software posible. Lo más interesante sin duda es que va a adoptar la tecnología GPT-4 de OpenAI que fue presentada recientemente. Esta llega con numerosas ventajas sobre GPT 3.5 como la mejor comprensión de las órdenes que se dan e incluso las respuestas que se ofrecen, pudiendo acabar con muchos puestos de trabajo.

Qué ofrece GitHub Copilot X

Al lado de la consola donde se debe introducir el código por parte del desarrollador se va a encontrar un chat donde se va a interactuar con la inteligencia artificial. En el caso de que el desarrollador se encuentre un fragmento de código que no entiende, la IA va a poder explicarlo e incluso va a poder detectar un error y arreglarlo. Esto es ideal para los odiados ";" que a veces se encuentran perdidos por el código y que genera un conflicto que a simple vista entre cientos de líneas cuesta ver.

Para poder obtener la respuesta más personalizada posible, la inteligencia artificial será capaz de ir haciendo un seguimiento del trabajo que se está haciendo, y sugerir descripciones. Además, también va a ofrecer ayuda con los comandos de Shell de varios pasos y las secuencias que se deben seguir en el caso de que no lo recuerdes. Simplemente se va a tener que explicar, como si se hablara a un compañero, lo que quieres hacer para que la IA te lo explique y te de las herramientas. Al final es un auténtico manual interactivo, en el que también se integra VOICE-TO-CODE para poder llegar a programar incluso con la voz.

Como hemos comentado anteriormente, esta es una versión que se encuentra ahora mismo en vista previa. Está disponible para usuarios de VS o VSCode, y admite documentación para GitHub, React, MDN y Azure. Pero no está abierto a todo el mundo, sino que se tiene que acceder a la lista de espera que tiene GitHub para que te proporcione acceso.

La búsqueda de repositorios también se va a ver afectada, ya que ChatGPT va a poder dar respuestas sobre un proyecto o un repositorio concreto como por ejemplo el framework que se está usando. Pero lo verdaderamente interesante es que va a poder aprovechar GPT-4 de 32K tokens para poder crear una gran cantidad de código con el objetivo de hacer el trabajo del desarrollador mucho más sencillo.

Cómo acceder a la lista de espera de GitHub Copilot X

En el caso de que estés interesado por saber lo que se siente desarrollando software con la ayuda de la inteligencia artificial, vas a poder acceder a la lista de espera de una manera muy sencilla. Para ello primero se tiene que entrar en la web que ha habilitado GitHub con toda la información y en cada uno de los apartados se va a encontrar un acceso a la lista de espera. En concreto las listas a las que se va a poder acceder son:

Copilot Chat

Copilot for Docs.

Copilot for Pull Requests.

Copilot for CLI

Dentro de cada uno de los apartados se va a encontrar mayor información sobre esta parte de GitHub, y por último se va a tener que pulsar en Sign in to join the waitlist.

Una vez se inicia sesión, se va a tener que dar autorización para que te mantengan informado de todas las novedades acerca de esta nueva tecnología. Y también se va a tener que aceptar la información sobre la lista de espera específica a la que se va a solicitar el acceso.

A partir de este momento simplemente se va a tener que esperar hasta que llegue al correo electrónico el acceso a la tecnología que estás interesado en probar. En cualquier momento se va a poder eliminar tu correo de la lista de espera en el caso de que no quieras seguir esperando.

