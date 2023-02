Google Bard, guía a fondo: qué es, cómo funciona y aspectos clave de esta nueva inteligencia artificial conversacional

Las herramientas de inteligencia artificial que OpenAI lanzó para el público en 2022 han hecho saltar las alarmas a toda la industria, hasta el punto en el que la inteligencia artificial esté ahora en boca de todos. Los ejemplos más destacados han sido sin duda herramientas tales como DALL-E 2, para generar imágenes a partir de una descripción en texto, y ChatGPT, la IA conversacional que tanto ha dado que hablar durante los últimos meses.

Esto, evidentemente, no lo ha pasado por alto Google, y si bien ya sabíamos que el gigante tecnológico estaba preparando múltiples herramientas con inteligencia artificial, parece que ha tenido que adelantar su lanzamiento y priorizar sus esfuerzos en este sector. Así lo daba a entender el propio Sundar Pichai, CEO de Google, tras declarar un "código rojo" en la empresa.

¿Qué es Bard?

Dadas las circunstancias, la compañía mostraba al público su proyecto de IA conversacional: Bard. Basada en el modelo de lenguaje LaMDA en el que Google lleva trabajando años, Bard tiene por objetivo ofrecer una herramienta de IA conversacional al usuario, pudiendo agregarse posteriormente al buscador de Google para potenciar las respuestas y marcar así otro paso evolutivo en la compañía.

Aunque ya han sido varias compañías las que se han adelantado al gigante tecnológico, como Microsoft, la cual lanzó recientemente un Bing mejorado con ChatGPT integrado, Google se muestra algo más conservadora en cuanto a esta tecnología, y no será hasta dentro de unas semanas cuando los usuarios la puedan probar de primera mano.

Tal y como hemos mencionado, Bard se basa en LaMDA, un modelo de lenguaje en el que Google lleva dos años trabajando. Este modelo de lenguaje fue el mismo que nos dejó con historias tan curiosas como el ingeniero de Google que fue despedido por sugerir que tenía "conciencia". Presentado originalmente como "Apprentice Bard", la herramienta se desprendió de ese "Apprentice" y se quedó únicamente con "Bard" en el momento en el que la compañía lo presentó a todo el mundo.

Google explica que Bard es capaz de tomar la información de Internet para ofrecer "respuestas actuales y de alta calidad". La idea es que el usuario pueda obtener una respuesta completa y general de cualquier concepto, impulsando las búsquedas en Internet a través del lenguaje natural.

¿Cómo funciona Bard?

Si bien el estado actual de ChatGPT no permite obtener respuestas más allá de 2021, Google buscaría ofrecer una herramienta sin este límite, obteniendo sus respuestas a partir de diversas fuentes de Internet en segundos. Esto es posible debido a que Bard estará siempre conectado a la red, mientras que la versión actual de ChatGPT no lo está, y por eso no puede ofrecer datos más allá de los utilizados para entrenar a su modelo de lenguaje.

Tal y como menciona Google en su artículo, Bard puede emplearse para "explicarle a un niño de 9 años los últimos descubrimientos del telescopio espacial James Webb", o para "aprender cosas sobre los mejores goleadores del panorama futbolístico actual" y "crear después rutinas de entrenamiento que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades".

La intención de Google es lanzar esta herramienta basada en un modelo más reducido de LaMDA con el fin de que esta llegue a más usuarios mientras se reduce la potencia de cálculo necesaria para las respuestas. Esto hará que la experiencia sea algo menos completa, aunque Google combinará esta primera prueba con su desarrollo interno para seguir entrenando a la inteligencia artificial y ajustar así sus respuestas.

El objetivo de Google con este tipo de herramientas es también hacer evolucionar su buscador, ya que de esta forma el usuario obtendría respuestas mucho más rápidas y fáciles de entender utilizando el lenguaje natural. Esto haría de su buscador una herramienta mucho más accesible. Sin embargo, es posible que esta ventaja también redujese el carácter proactivo del usuario para contrastar fuentes, un riesgo que podría desembocar en el aumento de la desinformación si la IA genera una respuesta errónea.

De hecho, que obtengamos una respuesta errónea podría ocurrir más de lo que pensamos. Y es que en uno de los anuncios publicitarios de Bard en la web, este hace referencia a que el telescopio espacial James Web fue el primero en descubrir un exoplaneta. Algo erróneo, pues según la NASA, fue el VLT (Very Large Telescope) el que en 2004 avistó por primera vez un exoplaneta. La noticia, dada en primer momento por Reuters, cogió tanto impulso que en unos minutos las acciones de Google cayeron en picado.

¿Cuándo llegará Bard?

Aunque la compañía haya anunciado su tecnología en el evento de presentación, aún no ha confirmado la fecha de su lanzamiento oficial. Eso sí, Google asegura que "en las próximas semanas" habrá una fase inicial de prueba. Además, ya hay testers dedicándose a probar la herramienta, por lo que es posible que no estemos tan alejados de su primera prueba pública.

En cuanto a los desarrolladores, a partir del mes que viene podrán experimentar con la API de Bard para implementar a esta inteligencia artificial en aplicaciones de terceros.