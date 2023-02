Aunque la mona se vista de ChatGPT, Microsoft se queda: te siguen obligando a usar sus servicios para poder acceder a otros

Ayer, Microsoft dio el primer paso de lo que pretenden que sea una nueva era para Internet: la de la integración de la inteligencia artificial en tanto en el buscador como en el navegador del usuario. Pero, tranquilo, no corras aún a probar ChatGPT en la portada de Bing, el buscador de Microsoft, porque aún no está disponible.

Y es que, si bien al acceder a la página de búsqueda de Bing se aprecia ya un notable cambio estético -destacando un gran campo de texto con capacidad para hasta 1.000 caracteres-, los resultados siguen estando formados por los típicos enlaces, 'preguntas relacionadas' y tarjetas de información que Bing venía mostrando hasta ahora.

Aunque, eso sí, si elegimos alguna de las sugerencias de búsqueda de la portada se nos ofrecerá, en el lateral, una respuesta generada por IA que sirve de ejemplo de algunas de las funcionalidades que ofrecerá el nuevo Bing.

Si eres de los que no puedes esperar, siempre puedes solicitar entrar en la lista de espera (hace falta cuenta de usuario de Microsoft) para ser de los primeros que prueben el 'Bing inteligente'. Y si no te conformas con eso y quieres ser de 'los primeros entre los primeros' (qué ansioso) puedes seguir las recomendaciones de este web oficial que te recomienda dos cosas para lograrlo:

En resumen, si quieres probar el 'Bing con ChatGPT' tienes que quedarte con todo el pack de software de Microsoft. Por otro lado, los usuarios de Chrome que se han apuntado desde el navegador de Google a la lista de espera de Bing y han aceptado cambiar la configuración también denuncian que Microsoft se resiste ahora a ser desalojado de su navegador:

Hey @vestager WTF is this? Also Edge is forced-installed in Windows 10 and 11. pic.twitter.com/ENTOYyf36R