Anuncios hasta en el Explorador de Windows 11: Microsoft sigue su camino de llenar de promociones todo el sistema

Hay una cuestión que une a la comunidad en relación a las plataformas y dispositivos que usamos en nuestro día a día: no nos gustan los anuncios. Las advertencias, recomendaciones, publicidad, o sugerencias, entre otras múltiples formas que puedan adoptar, es algo que no suele convencer a nadie, y todo apunta a que Microsoft quiere recorrer este camino pantanoso, ya que está testeando la inserción de anuncios en Windows 11.

Microsoft está probando la inserción de sugerencias y mensajes relacionados en el explorador de archivos, una ubicación que de seguro cabreará a alguno que otro.

Esta nueva característica se encuentra en fase de testeo por los usuarios que cuentan con la última build para insiders del sistema operativo. Fue descubierta por el usuario Florian en Twitter y confirmado por el medio Bleeping Computer, donde a través del tweet se puede observar un mensaje con recomendaciones de Microsoft Editor y un enlace para saber más.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2