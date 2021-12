Microsoft Edge enseña publicidad sin indicar que se trata de algo patrocinado: así puedes desactivarla en Windows y Mac

Los navegadores son de las aplicaciones más usadas en escritorio y smartphones, y la vez, de las que más problemas tienen para lograr monetizar sin recurrir a un modelo de pago por el que prácticamente ningún usuario optaría. Esto hace, por ejemplo, que casi la única vía que obtiene Mozilla para generar ingresos sea depender de lo que Google le paga por ser el buscador predeterminado (algo que también genera ingentes cantidades de dinero a Apple).

Otra de las cosas que Mozilla hace para obtener ingresos es insertar accesos directos patrocinados a webs como Amazon o eBay al crear una nueva pestaña. Con Microsoft Edge, la compañía también ha optado por hacer esto, pero con una diferencia fundamental: incluye el enlace a una gran superficie sin indicar en ningún momento que estamos ante un icono que tenemos delante de nosotros porque Microsoft está obteniendo un dinero. Y no es obtener dinero por recomendarnos esa web de algún modo, no, sino por fijarla entre nuestras webs más visitadas.

Un vistazo a… 27 TRUCOS y CONSEJOS para DOMINAR MICROSOFT EDGE como un PROFESIONAL

No es publicidad intrusiva, pero sí es publicidad que no lo parece

Para ver un ejemplo de este contenido patrocinado o publicidad de la que hablamos solo hay que abrir una nueva pestaña en Microsoft Edge (lo hemos visto tanto en Windows como en macOS). En esta ventana veremos el logo de Microsoft, un cuadro de búsqueda que indica "Buscar en la Web" para realizar búsquedas con Bing, y a continuación una fila de elementos con favicons que recoge las webs que más visitamos, y que Microsoft llama "Vínculos rápidos".

La sorpresa llega cuando entre lo más visitado vemos un icono de "El Corte Inglés". Algo choca, cuando se trata de una web que visitas poco o que no has visitado nunca con este navegador. Hablas con compañeros de Webedia y tienen exactamente el mismo icono presente ahí. Y no hay absolutamente ningún rastro de que su presencia en esta fila se daba a tratarse de un anuncio o de un elemento patrocinado.

La chincheta indica que el vínculo está fijado, pero nosotros no lo hemos elegido.

De hecho, no es solo que aparezca, sino que si el cursor pasa sobre el icono, se muestra un icono de chincheta que parece indicar que está fijado por el usuario, algo que no hemos elegido hacer, y que no vemos a priori posible en otros vínculos rápidos generados automáticamente o que creemos nosotros con el botón "+".

Microsoft no indica en los ajustes de Edge ninguna opción para que dejen de salir estas sugerencias patrocinadas, pero si hacemos click sobre el botón de los tres puntos suspensivos que aparece a la derecha del vínculo de El Corte Inglés, podremos eliminar dicha publicidad pulsando en el botón "Quitar" de menú desplegable (aunque no hay forma de asegurar que no volverá a aparecer).

En Firefox, por ejemplo, no ocurre lo mismo. Aunque como decíamos hay accesos directos personalizados, Mozilla muestra claramente la palabra "patrocinado", como vemos en la captura a continuación:

Mozilla indica claramente que estamos ante publicidad.

Por si hay algún tipo de dudas respecto a si es publicidad o no, las despejamos mostrando el enlace de destino: https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=13075&awinaffid=696593&clickref=eses-edge-ntp-topsites-curate-ana&ued=https%3A%2F%2Fwww.elcorteingles.es%2F . Vemos que elcorteinglés forma parte del enlace, pero el dominio principal es de Awin, una red de marketing de afiliación. Algo que claramente nunca hemos abierto los editores de Webedia en los que hemos comprobado que aparece.

Microsoft sabe cómo indicar que algo es publicidad

Se puede argumentar que en Edge siempre ha habido anuncios, y es así. Pero Microsoft los suele indicar de otra forma. En el contenido que muestra en esa misma página de nueva pestaña si hacemos scroll hacia abajo, veremos noticias, información del tiempo, etc. Entre ello, a menudo, veremos un cartelito verde que indica muy claramente que lo que vemos es "Publicidad".

Publicidad señalizada como tal en Microsoft Edge.

Al estar usando un navegador gratuito, podemos entender que se nos muestre este tipo de publicidad, pero lo que no entendemos tanto es que se haga de esta forma no indicada.