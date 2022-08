Un ex-directivo de Microsoft carga duramente contra Windows 11: "Es como si me hubiera entrado un virus"

Jensen Harris, hoy en día, ejerce de cofundador y responsable de experiencia del cliente de Textio; sin embargo, hace unos años, dirigió el equipo encargado de diseñar la experiencia del usuario en Windows 8. Por ello, es perfectamente consciente de los criterios de diseño y usabilidad a los que Windows se ha mantenido fiel a lo largo de estos años.

Y, por ello, también es uno de los primeros en decepcionarse cuando el sistema operativo de Microsoft traiciona esa tradición. Hace unas horas iniciaba un hilo en Twitter con la siguiente afirmación:

A continuación, entraba en materia y exponía el caso que había suscitado esa reflexión: había estado buscando 'Chrome' en Windows Search, y la experiencia de usuario la había resultado "realmente confusa".

Desde hace un tiempo, tanto MS Edge como el propio Windows muestran toda clase de avisos para disuadir al usuario de optar por los principales navegadores de la competencia (Chrome y Firefox). No es nuevo, pero su última gran idea ha ido un paso más allá de lo aceptable, incluso para un gran fan de Windows como es el propio Harris:

It's just really confusing.



The left side looks like it was created by a designer. We could quibble about some of the design choices, but that's not the story here.



The right side looks like my Internet Explorer toolbars did in 2008. pic.twitter.com/eOqLN5V6ne