Microsoft vuelve a insertar anuncios en sus aplicaciones. Ahora es en MS Office 2021, para promocionar el servicio Microsoft 365

La mayoría de los usuarios que siguen usando hoy en día Microsoft Office 2021 en lugar del servicio Microsoft 365, lo hacen de forma deliberada: sencillamente, prefieren pagar una única vez por un producto antes que verse atados al pago de una suscripción periódica. Sin embargo, Microsoft no parece tener eso muy claro…

…de modo que ha empezado a insertar anuncios para promocionar Microsoft 365 entre los usuarios de Office 2021. Nada fuera de lo común si no fuera porque esos anuncios no se están insertando en ninguna web, ni en YouTube, ni en Spotify, sino en el propio Office.

No es la primera vez que Microsoft introduce publicidad invasiva en sus productos. Productos que, encima, se supone que ya hemos pagado

En los últimos días, varios usuarios han difundido pantallazos que muestran anuncios con 'ofertas limitadas' en forma de barra de alerta en el menú de Office, el mismo formato habitualmente utilizado por la suite ofimática para solicitar a los usuarios que habiliten macros en sus documentos.

Aunque no todos los anuncios son idénticos, la mayoría ofrecen promociones consistentes en obtener acceso a Microsoft 365 (al plan familiar, concretamente) durante 3 meses por sólo 0,99 dólares, pudiendo compartirlos con hasta 5 personas, acompañados de un botón de 'Canjear oferta'. Eso sí, por ahora no parecen estar lanzando anuncios en euros dirigidos a usuarios europeos… nos libramos por ahora.

Además, según la letra pequeña:

"Esta oferta es solo para clientes seleccionados que no tienen una suscripción o prueba activa de Microsoft 365, o suscriptores que la han cancelado recientemente".

Esta estrategia ha resultado tan chocante que uno de los tuits críticos más difundidos corresponde nada menos que a un empleado de Microsoft: Lee Holmes, responsable de la seguridad de Microsoft Azure y desarrollador de PowerShell.

This is so disappointing. pic.twitter.com/1b9fVMnY2U