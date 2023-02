La nueva inteligencia artificial de Google cometió un grave error. A continuación, Google perdió 100.000 millones en bolsa

Esta semana sin duda ha sido sorprendente en muchos sentidos. Lo primero de todo es que hemos tenido evento de Microsoft y Google para poder presentar sus respectivas IA integradas en los buscadores. Pero lo mejor de todo es que pese a que estamos acostumbrados a que el premio siempre se lo lleve Google, en esta ocasión no ha sido así. Pero no solo ha sido impresión nuestra, sino que los errores que han cometido les ha llevado a perder 100 millones de dólares en bolsa.

El evento de presentación de Bard que se realizó este martes se puede resumir con la palabra 'innecesario'. Una cita en la que se limitaron a contar menos de lo que ya contaban en una nota de prensa de hace pocos días sin nada nuevo, y encima con errores en su chatbot en el que se vio como compartía información inexacta. Estos dos factores hicieron que Google se viera como una compañía que había tenido que sacar algo para competir contra Microsoft y su integración con ChatGPT.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Google sufre el error de su nueva IA en el bolsillo

Este error fue avistado en un primer momento por Reuters que publicó su artículo a las 14:42 según la caché de su web. Y justo minutos después se puede ver en Google un desplome del valor de las acciones en casi 10 dólares por acción. Esto afectó de lleno al valor de la empresa que se redujo por una imprecisión de su IA en 100 mil millones de dólares, y todo gracias a la influencia de un medio. Además, esta hora también coincidió con el fin de su evento de presentación, que fue decepcionante al no contar nada nuevo y limitarse a leer (con menos información) su nota de prensa de hace varios días.

El error que dejó en evidencia a Google está relacionado con el Telescopio Espacial James Webb. Y es que en un video promocional se puede ver cómo se formula la pregunta: ¿qué nuevos descubrimientos del Telescopio Espacial James Webb (JWST) puedo contarle a mi hijo de 9 años?

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Entre las respuestas que se genera está que el telescopio se usó para tomar las primeras imágenes de un exoplaneta (planeta fuera del Sistema Solar). Pero esto no es correcto, ya que las primeras imágenes de exoplanetas se tomaron en 2004 por el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo del Sur según la NASA.

Aunque hay ciertos matices a este error, puesto que Bard no se equivoca a nivel técnico. Tal y como apunta The Financial Times el telescopio tomó la primera imagen del planeta LHS 475b fuera de nuestro Sistema Solar, por lo que fue el primer exoplaneta captado por el JWST y la primera fotografía a este planeta. Es por ello que el propio error puede tener matices.

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has confirmed the presence of an exoplanet for the first time. Formally classified as LHS 475 b, the planet is almost exactly the same size as our own, clocking in at 99% of Earth’s diameter.



👉 https://t.co/3KPq5ynh5H#JWST pic.twitter.com/xU7grtICCl — ESA (@esa) January 11, 2023

Si bien, ante esta confusión Google no ha retirado el tweet ni tampoco ha matizado la respuesta que ha ofrecido Bard en los momentos de escribir este artículo. Esto hace pensar que no se puede confiar ciegamente en las IA, y que estas también se pueden equivocar como estamos viendo de la mano de Google. Lo que está claro es que las prisas no son buenas compañeras, y ahora mismo estamos ante una carrera entre las grandes tecnológicas para saber quien ocupa el primer puesto en implantación de IA.