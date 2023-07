Hemos probado Google Bard en español y su IA será una dura rival para ChatGPT: esto es todo lo que ofrece

Bard ya se encuentra disponible en España. Esto significa que todo el mundo que quiera probar la inteligencia artificial de Google y se encuentre en este país, podrá hacerlo con tan solo dirigirse a su web oficial. No solo esto, sino que su última actualización la hace compatible con más de 40 idiomas adicionales, entre ellos el español.

Aunque nosotros ya pudimos probarla anteriormente, hemos querido volver para conocer todas las características de su nueva actualización y así ofrecerte una guía sobre todo lo que puedes hacer con esta inteligencia artificial.

Bard es una herramienta muy intuitiva de utilizar

Cuando hablamos de Bard, debemos de tener presente que cuenta con una serie de diferencias frente a ChatGPT, la propuesta de OpenAI. Lo primero de todo es que está basado en el modelo de lenguaje LaMDA, propio de Google. Se trata de un modelo de lenguaje factual entrenado en un conjunto de datos masivo de texto y código. Sin embargo, quizás la principal diferencia frente a la versión gratuita de ChatGPT es la posibilidad de hacer búsquedas en Internet.

En este sentido se parece más a Bing Chat, ya que sus respuestas estarán basadas en lo que pueda obtener a partir de su buscador, en este caso de Google. Lo bueno en este sentido es que tampoco tenemos un límite de consultas como la IA que ofrece Microsoft, por lo que podemos estar conversando con ella todo el tiempo que queramos.

Una vez estés dentro de Bard, verás que dispone de una interfaz muy sencilla. En la parte inferior tenemos el cuadro de texto, el cual usaremos para realizar nuestras consultas. Además podemos utilizar un micrófono si presionamos sobre el botón de micro que aparece en el lado derecho del cuadro de introducción de texto.

De hecho, podemos escuchar cada respuesta de Bard si presionamos el icono de sonido situado en la esquina superior derecha de cada respuesta. Así pues, si utilizamos nuestro micrófono y también las respuestas con sonido de Bard, el uso de esta IA será más parecido aún al de una conversación por voz. El único inconveniente es que tendremos que presionar el icono cada vez que queramos oír las respuestas de Bard. Además, su voz es la misma que la del Asistente de Google.

En el lado izquierdo contamos con un panel donde se irán agrupando nuestros chats. Como todo funciona en la nube, podrás acceder a ellos desde cualquier dispositivo e incluso retomar las conversaciones. Además, también puedes fijar las conversaciones que quieras o renombrarlas con tan solo presionar el icono de los tres puntos al lado de cada conversación.

Si presionamos el icono del reloj que tenemos en la parte superior derecha podremos modificar si queremos que Google nos guarde toda la actividad de Bard. Si tenemos activada la opción, Google puede además eliminar automáticamente esta actividad en un periodo de entre 3 a 36 meses. En cambio, si escogemos que Google no almacene nuestra actividad en la cuenta de Google, ésta será eliminada de los servidores de Google pasadas 72 horas tras haber procesado las conversaciones y haber detectado que no existen comportamientos abusivos.

Por otro lado, la web también permite cambiar de tema claro a oscuro con tan solo presionar sobre el icono de ajustes situado en la esquina superior derecha. Si seleccionamos el icono de ayuda también podemos ver un repaso de todas las novedades que ofrece cada actualización de Bard.

La IA de Google llega con funciones avanzadas

Ya metidos en la faena, como podrás comprobar, el funcionamiento es muy sencillo y similar a otras propuestas basadas en IAs generativas. Para ello introducimos nuestra consulta y Bard nos responderá de la mejor manera posible basada en su modelo de lenguaje. Además, en cada una de las respuestas podemos obtener variantes en caso de que no nos haya convencido del todo. Tan solo debemos de presionar sobre 'Ver otras versiones', justo encima de cada cuadro de texto.

Si así lo deseas, también puedes compartir la respuesta generando un enlace público, exportándola a Google Docs, o incluso pasarla directamente a un borrador de Gmail. Para ello, tan solo debes pulsar sobre el icono de compartir situado en la esquina inferior izquierda de cada respuesta de Bard. Además, también podemos buscar más información sobre el tema con un enlace directo para buscar en Google.

Aunque sus respuestas estén basadas en texto, es posible que Bard también las acompañe con imágenes para ofrecernos una ayuda visual sobre el tema que le hemos preguntado. Aunque cabe decir que esta función solamente está disponible en inglés de momento. Es curioso, porque si le pides que te muestre una imagen de lo que sea en español te dirá que no podrá hacerlo, mientras que si se lo pides en inglés, lo hará sin rechistar.

Al ser una IA con la capacidad de hacer búsquedas en Internet, todas las imágenes también proceden de bancos de fotos o páginas web como Pinterest y similares. Además, Bard también hace funcionar a Google Lens en segundo plano para que nosotros podamos acompañar también nuestras consultas con imágenes. Sin embargo, esta función aún no está disponible en nuestra región. En teoría, Lens analizaría nuestra imagen y Bard se encargará de responder a nuestra consulta basada en ella, aunque no hemos tenido la oportunidad de probar esta función.

Entre otras de las funciones que contamos en Bard es la posibilidad de cambiar el tono y estilo de las respuestas de su IA. De esta manera, podemos hacer que Bard nos responda de manera sencilla, con respuestas cortas y largas, de forma más profesional, o incluso con un tono más informal. Aunque la opción aún no se encuentra disponible en España para poder cambiar el tono de forma directa, sí le podemos pedir a Bard que nos responda con el tono y estilo que nosotros queramos.

Lógicamente, Google Bard también es una excelente herramienta para entornos profesionales y académicos, por lo que si quieres que te ayude con cualquier materia, basta con que se lo pidas. Además, también puedes hacer que te ayude con tu código y obtener así soluciones alternativas. De hecho, si escribes en Python podrás exportar el código a Replit y a Google Colab a través de una función integrada de Bard.

Cabe decir que la web de Bard también funciona muy bien en dispositivos móviles. De momento no contamos con ninguna aplicación dedicada, así que la única opción que tenemos por el momento es acceder a partir de su página web. Si así lo deseas, también puedes añadir un acceso directo de Bard al menú de tu teléfono móvil para así acceder a esta herramienta de forma mucho más rápida y sencilla.

Una IA con todavía bastante margen de mejora

Como opinión personal, Bard me deja de momento algo frío en sus respuestas. Da la sensación de que esta IA no es tan precisa ni "creativa" como lo es ChatGPT, sobre todo si la comparamos con su modelo de lenguaje más potente hasta la fecha, GPT-4. De momento, las respuestas en ChatGPT parecen bastante más elaboradas y si bien Bard se desenvuelve muy bien de manera general, me sigue pareciendo como si estuviese conversando con el Asistente de Google en un altavoz inteligente.

Las búsquedas en Internet tampoco son útiles si queremos obtener las noticias más destacadas del día, ya que nos referirá generalmente a sucesos que han ocurrido hace bastante tiempo atrás. En este sentido Bard hace un mejor uso de las búsquedas cuando le preguntamos acerca de algún tema en particular o concepto.

Sin embargo, no hay que olvidarse de que Bard se encuentra en fase experimental, y que aún falta bastante margen de mejora por parte de Google para pulir todas esas imperfecciones que saltan a la vista cuando hacemos uso de Bard. Recordemos que este tipo de herramientas son un proyecto a largo plazo y que son únicamente los cimientos de lo que está por llegar.

Con el lanzamiento de Bard en España, ahora queda por saber cuándo podremos disfrutar de su integración en otros servicios de Google como Gmail, Docs, y demás, así como poder ver de primera mano cómo acaba transformando al buscador de Google. Tener un "copiloto" de tales características en nuestras tareas cotidianas supondrá una gran diferencia, y pese a quien le pese, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y acompañarnos en nuestro día a día.

