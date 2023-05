Así puedes probar Google Bard desde España de manera gratuita. Usar una VPN es la clave

Durante el Google I/O de 2023 vimos diferentes novedades con respecto a su inteligencia artificial Bard. Todo esto acompañado del anuncio en el que se afirmaba la expansión de la IA a más de 180 países donde todos pensábamos que España iba a estar incluida junto a los miembros de la Unión Europea, pero la realidad ha sido muy diferente.

Tras consultar la lista de países oficiales donde se va a poder usar Bard, España ni ningún país de la Unión Europea aparece. Esto es algo que a priori puede ser realmente extraño pero parece que todo apunta a que la legislación en privacidad de la Unión Europea y el GDPR tiene mucha culpa al tener Google que adaptarse para evitar los problemas que ya tuvo ChatGPT en Italia. Pero hay formas para poder probar todas novedades de Bard de manera gratuita.

La forma de tener Bard de manera gratuita desde España pasa por utilizar una VPN gratuita para poder testear como funciona. En nuestro caso hemos querido probar el rendimiento que puede llegar a tener y la rapidez de la misma, y hemos querido traeros cómo lo hemos hecho para realizar diferentes peticiones de generación de texto.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Utilizar Opera para acceder a Bard sin restricciones en España

Se puede emplear cualquier tipo de VPN en PC, pero en mi caso particular he decidido emplear Opera que cuenta con una VPN integrada por la que no se debe pagar absolutamente nada y que se activa con un solo clic en la propia barra de direcciones. Nosotros te recomendamos descargar este navegador desde su web oficial y situarte en América del Norte en la VPN para hacer uso de Bard. Para ello simplemente vas a tener que pulsar en las tres líneas de la esquina superior derecha y al final ir al apartado VPN pulsando en Activar en la configuración.

Una vez lo tienes instalado y ejecutado, vas a tener que acceder a la página web de Bard y pulsar en la parte inferior derecha en "Sign in". Y es que hay que tener en cuenta que Bard de momento únicamente se puede usar en inglés tanto para introducir peticiones como para navegar por la interfaz.

Al pulsar en el botón, vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta de Google y automáticamente te llegará un correo electrónico con todas las instrucciones del nuevo Bard y un botón para acceder a la inteligencia artificial siempre que tengas la VPN activa en las ubicaciones determinadas.

Ahora se abre el chat para hablar con Bard como si fuera ChatGPT. En mi caso particular le he solicitado crear contratos de alquiler, protocolos para un laboratorio de técnicas complejas o que me responda preguntas técnicas. Lo que más me ha sorprendido es que lo hace con una gran rapidez, con una generación automática sin que tengamos que ver como va escribiendo la IA como si ocurre con la opción de OpenAI.

Además, se agrega en la parte inferior la posibilidad de encontrar la referencia en Google o pulsar en el botón de Compartir. Aquí verás que se podrá exportar a Docs o a Gmail como también vimos en la presentación del día de ayer.

En definitiva, vamos a probar la IA aunque España ha sido marginada de esta manera por parte de Google debido a la legislación en privacidad. Pero como siempre se dice, poner muros al campo es algo inútil al existir métodos para saltar las restricciones que se terminan imponiendo a los usuarios y esta es una que funciona bastante bien.

En Genbeta | Estas extensiones te permiten usar ChatGPT en Bing desde cualquier navegador, no sólo desde Microsoft Edge