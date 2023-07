Eliminar los chats en ChatGPT no te servirá de nada para tener más privacidad. Esta opción sí lo hará

Hace unos días discutíamos acerca de la demanda colectiva hacia OpenAI por utilizar nuestros datos para entrenar a sus tecnologías de inteligencia artificial sin permiso. Desafortunadamente, este tipo de situaciones van a surgir cada vez en mayor medida, ya que nuestra información es especialmente valiosa para poder entrenar a IAs generativas y sus modelos de lenguaje.

Recientemente también conocíamos el caso de Google con Bard y demás tecnologías de IA, ya que modificaron su política de privacidad advirtiendo que cualquier información pública en Internet podría ser utilizada para entrenar sus servicios y herramientas basadas en IA. Las compañías no van a tener ningún reparo en recopilar nuestra información por medio de aplicaciones y utilizarla según les vengan en gana. Es por ello que nos toca a nosotros ser más conscientes de esto y valorar un poco más nuestra privacidad.

ChatGPT ahora es más seguro, pero sigue habiendo agujeros

Durante los primeros meses después de su lanzamiento, ChatGPT recopilaba cualquier información almacenada en nuestros chats para seguir entrenando esta inteligencia artificial y mejorando así esta propuesta. Sin embargo, tras el arqueo de cejas de multitud de organismos reguladores, OpenAI añadió una opción para eliminar los chats de sus servidores y permitir poder conversar con la IA sin que cada fragmento de texto pueda ser usado para entrenar a la herramienta.

Es por ello que si tu privacidad se encuentra entre una de tus preocupaciones principales, no servirá de nada si eliminas los chats manualmente de ChatGPT, sino que tendrás que desactivar la opción de 'Chat history & training' situada en el panel de ajustes en la pestaña de 'Data controls' para que OpenAI no almacene tu información en sus servidores.

Bueno, almacenarla lo va a seguir haciendo, aunque si desactivamos esta opción, nuestros datos quedarán recopilados en sus servidores durante unos 30 días según su documento de preguntas y respuestas frecuentes. Además, lo bueno es que nuestras conversaciones no serán utilizadas para el entrenamiento de sus modelos de lenguaje, por lo que se trata de otro punto a favor de nuestra privacidad en Internet.

Desactivar esta opción significa que tus chats no se almacenarán en el historial que se encuentra en el panel izquierdo de la web, por lo que si accedes a ChatGPT desde otro dispositivo tampoco podrás recuperar esos chats. Para monitorizar comportamientos abusivos, la compañía retiene en sus servidores estos chats durante 30 días, eliminándolos permanentemente una vez pasada la fecha.

Recuerda que, si utilizas ChatGPT de manera regular tanto para un entorno cotidiano, como profesional o académico, esto implica una serie de riesgos por los que tendrás que ser consciente. Y es que a pesar de desactivar la opción mencionada, nada te garantiza que tus conversaciones no estén siendo monitorizadas ni salgan a la luz de cierta manera. De hecho, cada una de ellas pasa por el filtro de OpenAI, aunque solo aquellas que reflejen un comportamiento abusivo serán sancionadas.

Es por ello que lo mejor que puedes hacer para utilizar ChatGPT con total normalidad y responsabilidad es no compartir información sensible a través de la herramienta. Y es que como bien hemos mencionado, OpenAI almacenará los chats en sus servidores y además se usarán para entrenar a sus modelos si no lo impedimos por medio de la opción mencionada antes.

Junto a ello, cabe destacar que aunque OpenAI afirma que nuestros datos no se comparten con terceros para fines de marketing y publicidad, sí compartirá estos datos con vendedores y proveedores de servicios para el mantenimiento y operación de la web.

Además, nada te garantiza que OpenAI no sufra ninguna brecha de seguridad. De hecho ya sucedió hace unos meses, saliendo a la luz datos personales y chats de miles de usuarios.

Aunque ChatGPT sea una gran herramienta en múltiples sentidos, nunca está de más advertir de sus posibles riesgos. Por lo que si quieres utilizarla manteniendo tu privacidad todo lo posible, te recomendamos utilizar la herramienta sin revelar información sensible y no permitiendo que tus chats se usen para entrenar a los modelos de OpenAI.

