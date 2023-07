ChatGPT Plus activará en unos días su 'intérprete de código' a todos los usuarios: estas son algunas de las cosas que permite hacer

Code Interpreter fue uno de los primeros plug-ins puestos a disposición de los usuarios de ChatGPT Plus (la versión de pago del chatbot) y uno de los pocos desarrollados directamente por OpenAI, junto a 'Browse with Bing' (recientemente desactivado de manera temporal cuando se descubrió que podía usarse para saltarse los muros de pago de los periódicos online).

Ahora, OpenAI ha anunciado que, finalmente, estará disponible para todos los usuarios de pago de ChatGPT a partir de la semana que viene, en lugar de tener que esperar a que lo fueran activando a porcentajes cada vez mayores de usuarios.

Los usuarios de ChatGPT Plus pueden habilitar el acceso a Code Interpreter siguiendo estos pasos:

Cierra la sesión y vuelve a entrar en ChatGPT.

Accede a 'Configuración' y, a continuación, a 'Funciones beta'.

Activa este plug-in.

Pero, ¿qué tiene de especial Code Interpreter y qué nos permite hacer?

Para esto sirve

Cuando OpenAI presentó Code Interpreter, explicó que se trataba de "un intérprete de Python que funciona en un entorno de ejecución aislado y protegido", acompañado de cierta cuota de "espacio efímero en disco" que le permitía "cargar archivos en el espacio de trabajo y descargar los resultados del mismo".

La velocidad a la que trabaja este intérprete, ejecutando el código y presentando los resultados, es asombrosa. Según OpenAI, esto le permite "hacerse cargo flujos de trabajo completamente nuevos, sin esfuerzo y de manera eficiente".

Así mismo, identificaban varios casos de uso en los que Code Interpreter resulta especialmente útil:

Resolución de problemas matemáticos, tanto cuantitativos como cualitativos.

Análisis y visualización de datos.

Conversión de archivos entre formatos.

Sin embargo, en estos meses, los usuarios han ido encontrando muchos más usos para Code Interpreter.

Permite, por ejemplo, cargar datos (en un CSV u hoja de cálculo, por ejemplo) y, a partir de instrucciones sencillas en lenguaje natural, podremos indicarle a ChatGPT que genere toda clase de representaciones visuales…

GPT-4 is the new data scientist 🤯



With the new OpenAI code interpreter model, you just have to upload the data and provide instructions in simple english.



The model does everything from cleaning data to generating insightful visualizations on autopilot!! pic.twitter.com/EF8vveS7mY — Shubham Saboo (@Saboo_Shubham_) May 1, 2023

…o incluso que sugiera estrategias de negocio. En ámbitos como —por ejemplo— el SEO (posicionamiento web), muchos consideran que esto marca un antes y un después.

Y también podemos crear imágenes animadas (GIF) a partir de un sencillo prompt…

ChatGPT Code Interpreter (alpha) renders an animated GIF: pic.twitter.com/2txArURcu1 — Riley Goodside (@goodside) April 28, 2023

…o de una hoja de cálculo…

This was kind of delightful: I uploaded a CSV file of every lighthouse location in the US.



"ChatGPT Code Interpreter: Create a gif of a map of the lighthouse locations, where the map is very dark but each lighthouse twinkles." A couple seconds later... pic.twitter.com/f14JLWQCyB — Ethan Mollick (@emollick) May 2, 2023

… o bien convertir GIFs en vídeos, editando en el proceso la visualización (en este caso, añadiendo un zoom):

Basic video editing in ChatGPT, converting uploaded GIF to longer MP4 with slow zoom: pic.twitter.com/fmCPUBkedD — Riley Goodside (@goodside) April 30, 2023

También puede convertir hojas de cálculo en animaciones GIF, como ocurre con este mapa:

También podemos generar una paleta PNG indicándole a ChatGPT que extraiga los colores de una determinada imagen:

ChatGPT Code Interpreter is incredible! 🌟



Its file uploading & downloading capabilities make it a super flexible tool for various tasks. 💼



Here it extracts colors from an image to create a palette.png 🎨



And automatically compresses large images when running out of memory. pic.twitter.com/i25yPujtBV — Pietro Schirano (@skirano) May 1, 2023

…o generar un documento de texto indicándole al chatbot que extraiga las palabras de una imagen (es decir, aplica su propio OCR):

Multimodal AI is here 🤯



GPT-4 can now turn your images into a text file in a snap with the new code interpreter model.



Witness the OCR magic in action 🔥 pic.twitter.com/c9mnJfiweg — Shubham Saboo (@Saboo_Shubham_) May 5, 2023

Fuente | OpenAI & Rahul

