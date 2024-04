El CEO De Virgin ha creado el teletrabajo de ensueño para muchos: trabajar en remoto en un crucero. Se agotó en 48 horas

El CEO de Virgin ha inventado una nueva idea destinada a los nómadas digitales, dando una alternativa para poder teletrabajar, aunque no muy barata de acuerdo a los salarios españoles. Puedes pasar un mes en un crucero, con buen internet por el mar por menos de 10.000 euros para dos personas.

Está más bien destinado a los nómadas digitales de países ricos con buenos salarios que suelen encarecer la vida en las ciudades donde se asientan en masa, como mucho se quejan los y las habitantes de lugares como Canarias, Lisboa, Medellín o Ciudad de México; o para gente que quiera gastar un dinero extra en una experiencia.

Tiene una política de only adults que no admite niños a bordo, por lo que madres y padres que teletrabajen no pueden aprovechar esta oportunidad de hacer algo diferente, pasando el tiempo con sus retoños. El viaje será por el Mediterráneo, visitando las ciudades costeras del sur de Europa (Cannes, Roma, Ibiza, Palma de Mallorca y Córcega, especifica).

Qué hacer en el crucero

Scarlet Lady, el crucero de Virgin Voyages, dice que se ha diseñado de acuerdo a la idea del líder de Virgin, Richard Branson de combinar trabajo y ocio. El crucero ofrece clases de yoga, espining, hay piscina y va parando en lugares de la costa.

A diferencia de otros CEO que comenzaron sus grandes emprendimientos en garajes (o al menos de eso se habla a menudo), Branson dice que empezó Virgin trabajando en una casa flotante.

Hay que decir que las reservas se agotaron en solo 48 horas, por lo que no se descarte que la empresa lance más iniciativas al respecto viendo el éxito. Según se sabe, la edad media de las personas que han reservado estos cruceros es de 50 años y en su mayoría son personas que trabajan en remoto a tiempo completo.