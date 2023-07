ChatGPT Plus desactiva el plug-in de Bing: servía para acceder a contenidos actualizados… incluyendo las noticias de pago

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, cambió hace dos días la documentación de ayuda al usuario de su función 'Browse with Bing', anunciando la desactivación temporal de la misma hasta que corrijan un problema que han detectado:

"Si un usuario pide específicamente el texto completo de una URL, puede que inadvertidamente se cumpla esta petición".

Recordemos que esta función se ofrece como plugin en la versión de pago del chatbot y que permite superar una de las grandes limitaciones de su versión gratuita: la imposibilidad de acceder a información previa a 2021, el año en que comenzó el entrenamiento de ChatGPT 3.5.

Por el contrario, 'Browse with Bing' permite (permitía) a ChatGPT acceder en tiempo real a contenidos online, permitiendo así contar con datos actualizados. Pero precisamente ahí reside el problema: según OpenAI, la versión beta del plugin a veces mostraba contenido de manera no contemplada por OpenAI.

OpenAI no quiere líos

'¿Y qué tiene esto de malo?', os preguntaréis. Pues fundamentalmente, que eso permite a los usuarios de ChatGPT saltarse los 'muros de pago' de muchas publicaciones online… concretamente, de aquellos basados únicamente en el uso de JavaScript.

No es nada que una extensión de desactivación de JavaScript no permita hacer en cualquier navegador, pero claro, OpenAI no es 'cualquier usuario'.

Y, además, ya se están viendo afectados por un torrente de demandas relacionadas con violaciones del copyright que, sin duda, han influido en la decisión de desactivar temporalmente esta función "como precaución adicional".

Sin ir más lejos, no hace ni una semana que se presentó una demanda colectiva contra los desarrolladores de ChatGPT en los que se les acusaba, a grandes rasgos, de 'robar todo el contenido de Internet':

“En lugar de seguir los procedimientos establecidos para la adquisición y el uso de información personal, los demandados recurrieron al robo. Recolectaron sistemáticamente 300 mil millones de palabras de Internet, incluidos 'libros, artículos, sitios web y publicaciones', que también incluían información personal obtenida sin consentimiento”.

Comprensible que, en dichas circunstancias, no quieran echar leña al fuego ayudando —aunque fuera involuntariamente— a acceder a contenido protegido —aunque dicha protección sea, esencialmente, una chapuza—.

Sí, pero…

Sin embargo, la 'tienda de plugins' de ChatGPT sigue ofreciendo plugins de terceros (como 'Scraper') que, aunque no suplen la funcionalidad del plugin de Bing, sí permiten —precisamente— acceder a los contenidos protegidos tras un muro de pago, entre otras funciones.

Por no mencionar que Bing Chat, que se basa en la misma tecnología que ChatGPT, también sigue ofreciendo su propia tecnología de navegación en tiempo real.

